Veel tieners zien de gevaren van TikTok challenges nog niet

Om te bepalen of ze een challenge gevaarlijk vinden, en besluiten er al dan niet aan mee te doen, kijken tieners vooral naar video’s van anderen die de challenge al uitgevoerd hebben. Ook lezen ze veel ervaringen van anderen. De tieners gaven daarnaast ook aan dat ze begeleiding bij het inschatten van potentiële risico’s op prijs stellen. Iets minder dan de helft wil graag "goede informatie over risico's in het algemeen" en "informatie over waar een grens ligt".

Het klinkt misschien als een grote verrassing, maar dat is het natuurlijk niet. Van (jonge) kinderen is het immers bekend dat ze niet altijd zicht hebben op gevaren die op de loer liggen. Ze rennen sneller nog net effe voor een auto de straat over en klimmen zonder enige vrees in een hoge boom, om maar eens twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te noemen. Om dan te verwachten dat ze alle gevaren van de online (virtuele) wereld wél onderkennen, zou naïef zijn.

Het heeft natuurlijk een redelijk ‘Wij van WC Eend’ gehalte, maar TikTok heeft de afgelopen maanden, samen met externe experts, onderzocht hoe kinderen omgaan en reageren op potentieel schadelijke challenges en hoaxes. De inzichten moeten het social media platform in staat stellen om beter op dergelijke zaken te reageren en tieners, ouders en docenten beter te ondersteunen. Voor het onderzoek zijn meer dan 10.000 tieners, ouders en docenten ondervraagd in Argentinië, Australië, Brazilië, Duitsland, Italië, Indonesië, Mexico, het VK, de VS en Vietnam.

Impact van hoaxes

Zelfmoord- en zelfbeschadigingshoaxes proberen mensen iets engs te laten geloven dat niet waar is. Dergelijke hoaxes hebben vaak vergelijkbare kenmerken. Ze worden bovendien vaak (ongewild) verspreid doordat mensen ze preventief delen, met als doel anderen voor de gevaren te waarschuwen. Dat preventief delen lijkt onschuldig, maar heeft wel degelijk ook negatieve gevolgen voor tieners die er op deze manier mee in aanraking komen.

Het onderzoek toonde aan dat bijna een derde (31%) van de tieners die werden blootgesteld zogenoemde hoaxes hiervan een negatieve impact had ervaren. Van die groep gaf bijna twee derde (63%) aan dat hun mentale gezondheid eronder te lijden had. Ouders en verzorgers, zo blijkt uit het onderzoek, hebben vaak moeite om met tieners over hoaxes in gesprek te gaan. Vooral omdat ze bang zijn dat ze door een bepaalde hoax te benoemen en bespreken, de kinderen zogezegd wijzer te maken. Ofwel, als we het er niet over hebben, dan heeft ze het in ieder geval niet van ons. Meer dan de helft (56%) van de ouders zei dat ze een zelfbeschadigingshoax niet ter sprake willen brengen tenzij een tiener dat zelf doet. Ruim een derde (37%) van de ouders vond het moeilijk over hoaxes te praten zonder belangstelling ervoor te wekken.

TikTok onderneemt (meer) actie

Waarschuwingen voor zelfbeschadigingshoaxes – zelfs als die met de beste bedoelingen worden gedeeld – kunnen dus invloed hebben op het welzijn van tieners.

“Hoewel we op dit moment al dergelijke hoaxes verwijderen en in actie komen om de verspreiding ervan tegen te gaan, zullen we voortaan onze community nog beter beschermen door ook paniekzaaiende waarschuwingen over deze hoaxes te verwijderen, juist omdat die schadelijk kunnen zijn door de zelfbeschadigingshoax als ´waar´ te behandelen. We blijven ruimte bieden aan gesprekken die tot doel hebben paniek weg te nemen en nauwkeurige informatie te verspreiden”, aldus Alexandra Evans, Head of Safety Public Policy van TikTok in Europa.

“Een sterk beleid voeren vormt een belangrijk onderdeel van onze taak om onze community te beschermen, en het is cruciaal dat dit beleid wordt gekoppeld aan sterke detectie- en handhavingsmaatregelen. We hebben technologie ontwikkeld die onze veiligheidsteams waarschuwt bij plotselinge toename van overtredende content die is gelinkt aan hashtags. Deze technologie hebben we nu uitgebreid om ook potentieel gevaarlijk gedrag te ondervangen. Zo wordt bijvoorbeeld een hashtag als #FoodChallenge vaak gebruikt om lekkere recepten en kookinspiratie te delen. Zien we nu een piek in aan die hashtag gekoppelde content die inbreuk maakt op ons beleid, dan wordt ons team gewaarschuwd om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Op die manier kunnen wij onze community beter beschermen tegen potentieel schadelijke trends of gedrag.”