TikTok is voor miljarden aangeklaagd

TikTok moet juridische verantwoording afleggen in Engeland. Het gaat om de manier van het verzamelen van gegevens van kinderen. De claim wordt ingediend namens miljoenen kinderen in Engeland en de EU die de enorm populaire app voor het delen van video's hebben gebruikt, schrijft de BBC. Als de claim van de kinderen terecht is dan heeft TikTok een groot probleem. Dan moeten ze namelijk alle getroffen kinderen duizenden ponden per kind betalen.

TikTok: 'zaak ongegrond' TikTok zegt dat de zaak ongegrond is en dat het ertegen zou vechten. Volgens de BBC zullen de advocaten van de kinderen beweren dat TikTok persoonlijke gegevens van kinderen, inclusief telefoonnummers, video's, exacte locatie en biometrische gegevens, neemt zonder voldoende waarschuwing, transparantie of de vereiste toestemming vereist door de wet, en zonder dat kinderen of ouders weten wat er met die informatie wordt gedaan. In reactie daarop zegt een woordvoerder van de app voor het delen van video's: "Privacy en veiligheid zijn topprioriteiten voor TikTok en we hebben scherpe beleidsregels, processen en technologieën om alle gebruikers te beschermen en onze tienergebruikers in het bijzonder."



TikTok heeft wereldwijd veel gebruikers TikTok heeft wereldwijd meer dan 800 miljoen gebruikers en het moederbedrijf van TikTok, ByteDance maakte vorig jaar miljarden winst. De claim wordt ingediend namens alle kinderen die TikTok sinds 25 mei 2018 hebben gebruikt, ongeacht of ze een account hebben. "TikTok is een enorm populair platform voor sociale media dat kinderen heeft geholpen om in contact te blijven met hun vrienden tijdens een ongelooflijk moeilijk jaar. Achter de leuke liedjes, dansuitdagingen en lipsync-trends gaat echter iets veel sinisters schuil", zegt Anne Longfiel een kindercommissaris in Engeland. [foto: Jason Dent on Unsplash]