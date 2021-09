Mensen spenderen meer tijd op TikTok dan op YouTube

YouTube is goed in het aanraden van nieuwe video’s om te kijken, maar dat gaat op TikTok net allemaal wat sneller. Daar heb je niet standaard voor elke video een advertentie, of soms zelfs twee, van iets dat helemaal niet goed bij je past. De algoritmes van TikTok zijn wat dat betreft net even beter. Bovendien is TikTok door zijn kortheid ook sneller, waardoor je minder snel geneigd bent om iets af te zetten, maar je juist maar blijft kijken.

YouTube mag vorige week dan prachtige cijfers hebben gepresenteerd over het aantal YouTube Premium- en YouTube Music-abonnees, het is niet overal zo goed bezig. Of eigenlijk: anderen zijn net even wat lekkerder bezig. TikTok heeft het in de Verenigde Staten voor elkaar gekregen om een hogere kijktijd te bereiken dan YouTube.

De VS-ban

Geen wonder dus dat TikTok in de Verenigde Staten het meest bekeken videoplatform is. Op Android is de gemiddelde kijktijd in Amerika meer dan 24 uur per maand, terwijl YouTube blijft hangen op 22 uur en 40 minuten. Dit blijkt uit analyses van het bureau App Annie. In het Verenigd Koninkrijk is dit verschil nog veel groter. Op TikTok werd 26 uur content op TikTok gekeken en minder dan 16 uur op YouTube. Nogmaals, dit is wat er op Android-telefoons naar voren komt.

Wat hierbij interessant is om op te merken, dat is dat TikTok in de Verenigde Staten enorm veel problemen heeft gehad. De vorige president, Trump, die wilde TikTok volledig in de ban doen, omdat de eigenaar van het platform, ByteDance, van Chinese komaf is. Dat betekende volgens Trump in dit geval dat de Chinese overheid een grote vinger in de pap zou hebben en Amerikanen zou bespioneren.