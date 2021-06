​Twee miljard actieve gebruikers voor ByteDance van TikTok

Het is een bizar aantal, dat niet alleen voortkomt uit TikTok. ByteDance runt namelijk meer succesvolle apps. Het heeft in China een TikTok-achtige app genaamd Duyin en een nieuws-app genaamd Jinri Toutiao. Toch wordt geschat dat het gros zich bevindt op TikTok, de razend populaire video-app die zich inmiddels diep heeft geworteld in het Westen. Zo diep, dat er zelfs TikTok-reclames voorbij komen langs het veld tijdens het EK. Ook in de Verenigde Staten is de app populair: meer dan 240 miljoen Amerikanen hebben de app gedownload.

Terwijl overheden zich druk maken om de macht van Google en Facebook, kunnen ze zich beter niet blindstaren op deze Amerikaanse bedrijven. We roepen al jaren dat China in opkomst is en dat hebben we gezien: Huawei, TikTok en AliExpress zijn inmiddels totaal ingeburgerd. al wordt Huawei inmiddels ingehaald door het net zo Chinese Xiaomi. Ook deze bedrijven hebben enorm veel macht: wist je dat TikTok-eigenaar ByteDance wel 2 miljard actieve gebruikers heeft?

Er zijn wel wat strubbelingen geweest tussen ByteDance en de Verenigde Staten. Zo had Donald Trump bedacht dat TikTok als Chinees bedrijf eigenlijk niet kon worden vertrouwd. Een Amerikaans bedrijf moest het overnemen, of de app werd verboden. Uiteindelijk is dat beide niet helemaal gebeurd en heeft zittende president Biden zelfs besloten om dat hele verbod dat gepland was ongedaan te maken.

ByteDance

ByteDance gaat goed. Het heeft in 2020 een omzet van 28,7 miljard euro binnengeharkt, met tegelijkertijd een nettoverlies van 40 miljard door de boekhouding. Bruto was de winst 16 miljard euro en dat komt vooral voort uit het tonen van advertenties. Deze indrukwekkende cijfers geven ByteDance de inspiratie om misschien toch eens naar de beurs te gaan. Het wordt overwogen, maar waar precies is ongebekend.

Het gigantische bedrag is niet door ByteDance zelf bekendgemaakt, maar The Wall Street Journal schreef het naar aanleiding van een interne e-mail. Als het klopt, dan zit ByteDance ongeveer op hetzelfde aantal als YouTube, want dat heeft zelf bekendgemaakt dat er dagelijks ongeveer twee miljard mensen inloggen om YouTube-filmpjes te kijken.

Beeldbron: Pexels