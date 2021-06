​Biden pakt het toch anders aan: TikTok mag weer in Amerika

TikTok , de Chinese video-app waarmee voormalig Amerikaans president Trump oneindig lang in de clinch lag, is weer toegestaan in Amerika. De huidige president Biden heeft het downloadverbod van TikTok (en WeChat) opgeheven. Een enorme mijlpaal, want er was enorm veel drama rondom het feit dat TikTok in Chinese handen is.

Misschien vraag je je af hoe dat precies zit met dat verbod, want Amerikanen TikTokten er vrolijk op los in de afgelopen maanden. Dat komt omdat het verbod er officieel nooit is gekomen. De rechtbank kon er niet mee akkoord gaan omdat het de vrije meningsuiting in het geding zou brengen om die apps te blokkeren.

Persbureau Reuters meldt dat president Joe Biden een decreet heeft getekend om het downloadverbod van de Chinese applicaties op te heffen. Trump meende dat TikTok de nationale veiligheid van de Verenigde Staten bedreigde, omdat TikTok als Chinees bedrijf waarschijnlijk door de Chinese overheid extra in de gaten zou worden gehouden. Sterker nog: boze tongen beweerden dat er spionage plaats zou vinden door TikTok en WeChat. Dit is echter nooit bewezen.

Xiaomi

De kous is hiermee overigens niet af voor TikTok en WeChat. Biden wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de beveiliging van de apps. Hij heeft deze opdracht uitgezet bij het Amerikaanse ministerie van Handel. In Nederland is TikTok nooit verboden, al worden er wel regelmatig zorgen geuit over de leeftijd van kinderen op TikTok. Het is in principe voor gebruikers van 13 jaar en ouder, maar er blijken toch heel veel jongere kinderen op het platform aanwezig te zijn. TikTok blijkt onder jongeren in Nederland zelfs vaker dagelijks te worden gebruikt dan Facebook.

Enkele weken geleden was het Chinese Xiaomi al blij met Biden: waar het eerst geen investeringen meer kreeg vanuit Amerikaanse bedrijven omdat dit was verboden, mag het nu weer. Gloort er hiermee ook hoop aan de horizon voor Huawei, het techbedrijf dat het meest de dupe is geworden van de anti-China-politiek van de Verenigde Staten? We wachten het af.





Beeldbron: iXimus