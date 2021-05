​Xiaomi krijgt gelijk: VS schrapt telefoonmakers van zwarte lijst

Zo erg als met Huawei was het niet voor Xiaomi, maar de Verenigde Staten hebben vorig jaar besloten dat het niet gewenst was dat er werd geïnvesteerd in het Chinese Xiaomi. Hierop zette het de smartphonemaker in januari op een zwarte lijst, waarbij het officieel verboden was voor Amerikaanse bedrijven om investeringen te doen in Xiaomi. Het was even afwachten wat Joe Bidens regering zou doen met deze door Trump geopperde zaken, maar goed nieuws: Xiaomi heeft weer vrij spel.



Xiaomi en de Verenigde Staten

Analysebureau Bloomberg meldt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie tot dit besluit is gekomen omdat het blijkbaar niet kon bewijzen dat Xiaomi inderdaad banden had met het Chinese leger. Dat is namelijk waarvan het bedrijf werd beticht. Xiaomi heeft dit altijd ontkend en begon dan ook meteen met een rechtszaak om het ministerie van Defensie, maar ook die van Financiën, duidelijk te maken dat ze het verkeerd hadden. Xiaomi meende dat de plaatsing op de zwarte lijst zowel schadelijk was, als ongrondwettelijk.

Amerikanen zijn vaak erg gevoelig over de grondwet en die woordkeuze zal er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen dat de plaatsing van Xiaomi op de zwarte lijst is teruggedraaid. Een rechter oordeelde dat niet was bewezen dat Xiaomi inderdaad een gevaar vormde voor de nationale veiligheid van het land. Amerikaanse bedrijven mogen weer volop investeren in de techgigant uit China, die ook in Nederland flink aan terrein wint.