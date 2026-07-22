Instagram kondigde al aan dat het steeds meer voor creators wil bieden, maar nu komt het wel met een vrij bijzondere toevoeging. Mensen kunnen namelijk hun oude Instagram-posts nemen en er ineens totaal andere muziek onder zetten.

Audio aanpassen op Instagram

Het doet ons denken aan toen sociale media ineens met de optie kwamen dat je posts kon bewerken. Toen was het ook de vraag of het bepaalde discussies niet volledig uit zijn verband zou trekken. Vandaar dat je op veel sociale media maar een beperkte tijd hebt om je post aan te passen en het vaak ook zichtbaar is wat je hebt aangepast.

Dat werkt met het veranderen van de audio op Instagram wel een beetje anders. Dat kun je oneindig aanpassen. Je kunt er allerlei verschillende draaien aan geven en dat is gevaarlijk. Het betekent namelijk dat de context van de video ineens enorm verandert. Als je clownsmuziek onder een ongeluk zet of een zwaarmoedig klassiek stuk: dat scheelt nogal. Tegelijkertijd kun je stellen: het is hun content dus ze moeten ermee kunnen doen wat ze willen, toch?

Er zijn de laatste tijd sowieso veel mogelijkheden naar Instagram gekomen waarmee je beter uit de verf kunt komen. Zo kun je je grid op je profiel nu laten tonen zoals je wil. Ook kun je bij posts met meerdere afbeeldingen bij elke afbeelding een caption maken, waardoor je er meer een fotoboekstijl post van kunt maken in plaats van dat je alles in één caption hoeft te proppen. Dit zijn beide heel welkome veranderingen, maar het is niet helemaal duidelijk hoe de audio-aanpassing zal worden ontvangen. Er zijn zorgen, maar er zijn ook mensen die denken: eindelijk!

'Content moet met je mee groeien'

Instagram zegt : "Makers steken veel aandacht en zorg in hun berichten, maar dat betekent niet dat ze vast moeten zitten aan elke keuze die ze maakten op het moment dat ze op publiceren drukten. We werken al een tijdje aan het idee dat je content met je mee moet kunnen groeien en veranderen — of dat nu gaat om het herordenen van je raster, het aanpassen van een bijschrift of, vanaf nu, het vervangen van de muziek onder een bericht."

Het moet vanaf nu mogelijk zijn om de muziek aan te passen binnen Instagram.