Fake followers: het is voor merken die met influencers willen werken altijd even goed kijken of de gemiddelde volger wel een mens is. Maar, hoe spot je dat nou echt? Dit zijn aanwijzingen dat een content creator waarschijnlijk heeft betaald voor zijn volgers.

Nepvolgers herkennen

Het is natuurlijk niet zo leuk om een influencer er eenmaal mee te moeten confronteren dat hij of zij nepvolgers lijkt te hebben, waardoor je er goed aan doet om dat voor te zijn. Voordat je met een creator gaat werken kan onderzoek de wereld schelen en dat hoeft helemaal niet lang te duren. Op die manier haal je straks veel meer uit de samenwerking: of besluit je dat dit geen samenwerking is waar veel uit te halen valt.

Hoeveel likes?

Als iemand 100.000 volgers heeft, dan is het vreemd als er maar 50 likes per foto binnenkomen. Of als er helemaal geen reacties staan. Gemiddeld is de genagement rate tussen de 1 en 5 procent. Je berekent deze rate door likes + reacties te delen door het aantal volgers. Niet alles is volledig zichtbaar op bepaalde social media, maar vaak zie je zelf al aan posts hoe oprecht en vooral hoe echt de volgers zijn.

Check de reacties

We zeiden net al, als er geen reacties staan is het vreemd, maar ook als er wel reacties staan hoeft dat niet altijd positief te zijn. Zie je veel reacties zonder profielfoto (met het grijze icoontje), of gebruikersnamen met allerlei cijfers erin, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is.

Volgers versus volgend

Deze is een beetje tricky, en we zouden hier ook zeker niet vanuitgaan, maar als je andere 'bewijzen' hebt gevonden dan kan dit wel een extra teken zijn dat iemand de boel nept. Als het aantal volgers op social media heel hoog is, maar het aantal mensen dat de persoon volgt ook, dan is er in veel gevallen ook iets niet helemaal in de haak. Dan is er mogelijk een follow-for-follow-tactiek geweest.

Locatie van de volgers

Heel leuk als iemand een Nederlands make-upaccount heeft, maar als de volgers allemaal Pakistaans zijn, dan is er ook wat mis. Natuurlijk kun je tegenwoordig door AI en andere snufjes wel video's in je eigen taal kijken, maar vaak is dit gewoon geofraude. Als je Nederlandse video's maakt, dan word je doorgaans nog steeds vooral bij Nederlanders aangeraden en zul je ook meer Nederlandse volgers hebben.