Alsof de website van Amazon niet al onhandig genoeg was, komt het warenhuis nu met iets nieuws in de zoekfunctie: neppe AI-producten. Als je bijvoorbeeld zoekt op een trui met twee dansende mensen in hun onderbroek, dan maakt Amazon met AI een plaatje van een product dat je omschrijving volgt. Alleen bestaat dat product helemaal niet.

Neppe AI-producten op Amazon

Eigenlijk ben je dus niet zozeer op Amazon aan het zoeken, je bent een AI-prompt aan het schrijven. Amazon laat de balk met AI een product maken dat je omschrijft, maar vervolgens kun je dat exacte product niet vinden. Wel producten die hier het meest op lijken, belooft Amazon. Het zet AI in om naar eigen zeggen het gat tussen wat je in je hoofd fantaseert en het ontdekken van nieuwe producten te overbruggen.

Het is de vraag of het niet vooral teleurstelling oplevert: je denkt: oh ze hebben precies wat ik voor me zag! En dan blijkt Amazon, hoeveel producten het ook heeft, dat dus helemaal niet te hebben. Superfrustrerend toch? En dan kan het aankomen met iets dat erop lijkt: het is toch niet helemaal wat je wil. Tegelijkertijd is er ook weer wat voor te zeggen dat je omschrijft wat je wil en dat je in ieder geval iets kunt vinden dat er op lijkt. Je moet dat alleen goed beseffen wanneer je begint te typen. Er zijn weinig andere plekken waar je zo uit je hoofd kan omschrijven en je meteen koopopties voor dat ding ziet, of wat er op lijkt. Dat directe maakt het wel weer tof.

Mocht je het gaan gebruiken, dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat het helpt om niet alleen aan een algemene omschrijving te denken, maar ook kleuren en materialen. Je zoekt dus bijvoorbeeld een blauwe emmer met een Burberry-print erop, of je zoekt een groene olifantenknuffel met velours oren. Erg specifiek allebei, maar je ziet het wel meteen voor je, toch?

AI-collages

Amazon is in ieder geval heel enthousiast met AI bezig, het komt namelijk ook met AI-gegenereerde shopcollages zodat je op een bepaalde stijl kunt winkelen. Denk een beetje aan wat ze soms in magazines doen, waarbij je dan allerlei kledingstukken in dezelfde kleur bij elkaar ziet zodat je makkelijk een hele outfit bij elkaar shopt. Amazon heeft in het verleden juist wat problemen gehad met AI, vooral in het recruitmentproces waarbij op den duur alleen nog mannen op gesprek werden uitgenodigd, dus we zijn benieuwd of deze andere toepassing van kunstmatige intelligentie wellicht beter werkt voor het miljardenbedrijf.