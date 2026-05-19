Misschien heb je wel een Amazon Echo-speaker in huis staan, waarmee je niet alleen muziek kan beluisteren, maar die je ook allerlei taken in het huis kan laten uitvoeren – van het aansturen van je belichting tot checken wie er voor je deur staat. We hebben een aantal handige tips voor je op een rij gezet om het meeste uit je Echo te halen en er vooral ook verstandig mee om te gaan.

De verschillende Amazon Echo-speakers bieden een handige, draadloze all-in-one oplossing voor diverse bezigheden. Via de slimme Alexa-assistent die in de speakers zit kun je allerlei vragen stellen en opdrachten geven om je leven thuis nét iets makkelijker te maken. Zet even een favoriet nummer van Spotify of Apple Music op, bepaal hoe hoog je Nest-thermostaat staat of dim je Philips Hue-lampen. Mensen die eenmaal zo’n kekke Echo-speaker in huis hebben, zweren er inmiddels bij. Maar hoe ga je nou zo goed mogelijk met de speaker om? Met onderstaande tips helpen we je op weg.

Instellingen voor betere privacy

Je kunt diverse instellingen aanpassen in de Echo om je privacy zo goed mogelijk te beschermen. Zo worden gesprekken automatisch naar Amazon doorgestuurd voor onderzoek om de speaker en Alexa beter te maken, maar dit kun je ook uitzetten.

In de Alexa-app, waarmee je de speaker aanstuurt, kun je naar de privacysettings gaan en de optie vinden om je ‘Alexa-data’ te managen. Daar staat ook een optie bij voor stemopnames en transcripten. Het is daar waar je er voor kunt kiezen om opnames van je stem meteen weer te wissen zodra de opdracht is uitgevoerd.

Maak de Echo minder irritant

Wie is nou de baas in huis? De Echo heeft er een handje van om een geluid te maken wanneer iemand dicht in de buurt van de speaker komt. Logisch: hij is geprogrammeerd om te helpen. Maar zeker wanneer de Echo in een centrale plek in de woonkamer staat, kan dit al snel irritant worden.

Gelukkig kun je er voor zorgen dat de Echo dit geluid niet meer maakt wanneer iemand in de buurt van het apparaat komt. In de instellingen in de app kun je naar de notificatievoorkeuren gaan en daarbij uitzetten dat de Echo het niet meer laat weten wanneer hij merkt dat iemand dichtbij is.

In het verlengde daarvan is het soms ook irritant dat de Alexa-assistent vaak je vragen en opdrachten herhaalt. Daarvoor is er een ‘Brief Mode’ in het leven geroepen. In de settings bij stemreacties kun je deze modus aanzetten, waardoor Alexa een stuk minder praatgraag wordt: de assistent houdt de reacties daarmee zo kort en bondig mogelijk.

Bouw ‘routines’ in om tijd te besparen

Misschien wil je elke ochtend wel hetzelfde riedeltje doen met de Amazon Echo en Alexa-assistent, maar ben je het al snel beu om telkens al die opdrachten te herhalen. Daar is een handige oplossing voor. In de Amazon Alexa App is een Routine-sectie waar je kunt instellen wat Alexa moet uitvoeren als je bepaalde zinnen uitspreekt. Misschien wil je elke avond wel even ‘Alexa, welterusten’ zeggen, waarna de assistent meteen weet dat de lichten uit moeten en het slimme slot op je deur op slot mag.

Laat meerdere Echo-speakers samenwerken

Fanatiek heel je huis vol met Echo-speakers aan het zetten? We zouden het je niet kwalijk nemen, want als je eenmaal gewend bent aan je Echo je te laten assisteren in één ruimte, dan wil je het meteen in alle kamers van je huis. Via de app klik je op ‘Devices’ (of apparaten), druk je op het +-icoontje en kun je vervolgens voor de optie kiezen om verschillende Echo-speakers te combineren. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor ‘multi-room music’. Dat houdt in dat wanneer je een muzieknummer op één speaker afspeelt, de andere speakers in het huis die je hebt verbonden dat ook meteen doen. Handig als je plots opeens besluit om te douchen en lekker verder wil luisteren naar dat nummer of die podcast! Het is zelfs mogelijk om alle speakers in je huis in een ‘Everywhere’-groep te plaatsen door simpelweg aan Alexa te vragen om muziek door heel het huis af te spelen.

Plaats de Echo op verstandige plekken

Wanneer je één of meer Amazon Echo aanschaft, is het een goed idee om meteen even goed na te denken over waar je ze plaatst. En dan bedoelen we niet alleen de meest ideale plek om met Alexa te praten, maar vooral ook plekken die veilig zijn. Zo raden we je af om de Echo op de vensterbank boven je verwarming te zetten. Elektronica kan het beste relatief koel blijven, en je zit er niet op te wachten dat de speaker terwijl je verwarming staat te branden in de hens vliegt.

Daarnaast is het ook niet slim om je Echo vlakbij het raam te zetten. Uit meerdere tests blijkt dat het mogelijk is om Alexa commando’s te geven door het raam heen. Stel je voor dat een inbreker je Echo-speaker achter het raam vlakbij de voordeur ziet staan en op die manier je slimme sloten ontgrendelt. We hoeven het criminelen natuurlijk niet té makkelijk te maken!