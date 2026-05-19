Elke eerste maandag van de maand moet je niet schrikken (en moet je toeristen inlichten dat ze niet bang hoeven zijn), want dan gaat het luchtalarm af. Niks aan de hand, gewoon een test, die we inmiddels al decennia doen. Dat gaat veranderen.

Test van het luchtalarm stopt

Vanaf 2028 wordt het luchtalarm niet meer maandelijks getest. Dat komt onder andere omdat er inmiddels betere methoden zijn om mensen van rampen op de hoogte te stellen. De NL-Alert is zo'n betere methode: daarmee krijgen mensen een sms'je op hun telefoon via een speciale soort melding.

Het maakt veel herrie en het wordt twee keer per jaar getest: in juni en in december. Ook is er een NL Alert-app die het aanraden waard is, zeker voor wie rondom de grens woont en dan soms wel en soms niet iets ontvangt. Mocht je een telefoon hebben en weten dat het weer NL Alert-testdag is, zorg dan dat je tegen die tijd geen oordopjes in je oren hebt, want die kunnen je echt doof maken door dat alarmgeluid.

NL Alert

Hoewel het nu klinkt alsof alles in kannen en kruiken is, is dat niet helemaal het geval. Het kabinet heeft namelijk vooral nog geen geld gevonden voor een nieuw soort luchtalarm om mensen bij rampen op de hoogte te tellen. Zolang er geen nieuw sirenenetwerk is en het oude in 2028 zijn licentie voor tests verliest, zal het dan snel achteruitgaan met de 4.200 palen die er nu staan. Als ze niet worden getest, hoe moet het dan als er echt een ramp is?

Met NL Alert op de smartphone weet de overheid 92 procent van de inwoners te bereiken. Ook wordt er gekeken om gebarentaal toe te vegen, zodat de tool veel toegankelijker wordt. In 2028 horen we dus in ieder geval niet meer dat alarm als op de eerste maandag van de maand.

Mocht je de NL Alert app nog niet hebben, het is de moeite waard om deze uit de appwinkel te halen. Het kost je niets, maar het kan je in een noodsituatie veel opleveren.