Duitsland gaat ook een mobiel ‘luchtalarm’ invoeren

In Duitsland heeft de Bundesrat eindelijk ook ingestemd met de komst van een mobiel waarschuwingssysteem voor de bevolking. Met cell broadcast is het mogelijk een groot aantal mensen gelijktijdig en snel te waarschuwen door middel van een pushbericht op mobiele telefoons. Om een dergelijk systeem te kunnen invoeren moest in Duitsland de telecommunicatiewet aangepast worden. Dat is nu, met ingang van december, geregeld.

Watersnoodramp maakte noodzaak voor cell broadcast duidelijk

De aanpassing van de Duitse wetgeving is in een stroomversnelling gekomen na de watersnoodramp die de Eifel in de zomer van dit jaar trof. Daarbij werden in een paar uur diverse dorpen volledig, of grotendeels, bijna letterlijk weggespoeld en vielen ruim 130 dodelijke slachtoffers. Het gemis aan een centraal waarschuwingssysteem, waarmee de inwoners van het gebied snel voorzien konden worden van betrouwbare informatie, werd tijdens deze ramp nog maar eens duidelijk.

Kort daarna hebben de verschillende ministers van de Duitse deelstaten samen met de bondskanselier besloten om bij een ramp zo snel mogelijk waarschuwingen via cell broadcast toe te voegen aan de waarschuwingsinfrastructuur. De wettelijke barrières zijn met de aanpassing van de telecommunicatiewet nu weggewerkt.

De komende periode worden de technische en organisatorische voorwaarden voor het Duitse cell broadcast waarschuwingssysteem verder uitgewerkt. Wanneer het systeem in de lucht komt is nog niet bekend, maar er wordt in ieder geval werk van gemaakt. Het is jammer dat daarvoor een natuurramp nodig was, maar daarin is Duitsland natuurlijk niet uniek. Overigens heeft de EU enige tijd geleden al bepaald dat alle lidstaten verplicht zijn om een cell broadcast waarschuwingssysteem te introduceren.