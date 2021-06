​Noodbericht ontvangen? Zo kun je een NL-Alert teruglezen

Heb je hem ook gekregen? Vandaag om 12 uur, tegelijk met het testluchtalarm, ging er weer een test-NL-Alert uit. Deze berichtendienst van de overheid zorgt ervoor dat er in één keer een groot aantal mensen in een bepaald gebied kan worden voorzien van noodinformatie. Laatst was het nodig omdat er een e coli-bacterie in het Brabantse drinkwater zat, maar het is bijvoorbeeld ook nodig bij brand om mensen aan te raden ramen en deuren gesloten te houden. Wil je zo’n NL-Alert teruglezen, dan kun je het volgende doen.



NL-Alert teruglezen

Ten eerste heeft het geen zin om te zoeken in je sms-box, want het gaat niet om een sms-bericht. Het is eigenlijk een pushnotificatie, zoals je die ook wel kent van bepaalde apps. Je leest ze dan ook niet terug in een berichtenbox, maar op een plek binnen je telefoon waar je waarschijnlijk niet vaak kijkt. Op Android is dit bij Instellen > Apps en meldingen > Noodmeldingen > Noodwaarschuwingsgeschiedenis. Bij Apple is het via het berichtencentrum, dat je bereikt door op het hoofdscherm van boven naar beneden te swipen en het berichtencentrum te openen.

Het bericht dat we om 12 uur kregen was een testbericht, waarin wordt verwezen naar www.nl-alert.nl. Op die pagina zie je ook altijd de actuele alerts. Mocht je dus toch niet in je telefoon terugvinden wat er nou precies stond, dan kun je altijd op die pagina terecht voor meer informatie. Het goede aan NL-Alert is dat het ook adviserend werkt. Dus niet alleen ‘er is brand’ of ‘er is een e coli-bacterie in uw drinkwater geconstateerd’, maar ook wat je moet doen: ‘sluit ramen en deuren’ of ‘kook uw drinkwater’. Het is waardevolle informatie die in een minuscuul berichtje wordt gestopt en toch duidelijk is voor iedereen.