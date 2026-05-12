Google heeft vandaag de Googlebook aangekondigd, een geheel nieuwe categorie laptops die van de grond af is opgebouwd rondom Gemini Intelligence. De Googlebook combineert het beste van Android en ChromeOS en is ontworpen om naadloos samen te werken met je Android-telefoon.

Van Chromebook naar Googlebook

Meer dan vijftien jaar geleden introduceerde Google de Chromebook als laptop voor een cloud-first wereld. Nu het bedrijf de stap maakt van besturingssysteem naar intelligentiesysteem, ziet Google de kans om de laptop opnieuw uit te vinden. Het resultaat is de Googlebook: een premium apparaat waarbij Gemini centraal staat, in plaats van er later aan te worden toegevoegd.

Magic Pointer en slimme widgets

Het meest opvallende nieuwe kenmerk is de Magic Pointer. Deze functie, ontwikkeld samen met het Google DeepMind-team, brengt Gemini direct naar je cursor. Beweeg je muis even heen en weer, en Gemini toont contextuele suggesties op basis van wat je aanwijst - van het plannen van een vergadering vanuit een e-maildatum tot het visualiseren van een nieuw meubel in je woonkamer.

Daarnaast introduceert Google 'Create your Widget'. Met een simpele prompt laat Gemini een gepersonaliseerd dashboard samenstellen op basis van je Gmail , Google Agenda en andere apps — handig als je bijvoorbeeld een familiebijeenkomst plant en alle info op één plek wil hebben.

Naadloze koppeling met je Android-telefoon

De Googlebook is diep geïntegreerd met het Android-ecosysteem. Via de Quick Access-functie kun je bestanden van je telefoon direct in de bestandsbrowser van de laptop bekijken, zoeken en invoegen — zonder ze over te hoeven zetten. Ook kun je telefoon-apps tijdelijk openen op je laptop zonder je werkstroom te onderbreken.

Partners en design

Google werkt voor de eerste Googlebooks samen met Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo. Elk apparaat heeft een herkenbaar 'glowbar'-design, een verlichte balk die zowel functioneel als decoratief is. De eerste modellen worden later dit jaar verwacht; meer details zijn te vinden op googlebook.com.