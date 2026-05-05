Roborock is groot geworden met robotstofzuigers - het merk is volgens IDC wereldwijd marktleider in die categorie. Maar binnenshuis is niet genoeg. Vanaf deze week betreedt Roborock officieel de tuin. Met de introductie van de RockNeo en RockMow series lanceert het Chinese techbedrijf een complete lijn robotgrasmaaiers in Nederland en België. Acht modellen, drie series, prijzen van €799 tot €3.499.

Het is een logische stap. Wie zijn huis al laat schoonmaken door een robot, wil zijn gazon ook niet meer zelf maaien. Roborock speelt daar slim op in - en komt meteen met een breed assortiment dat geschikt is voor tuinen van 500 tot 5.000 m².

Drie series, één filosofie

De nieuwe lijn is opgebouwd rond drie duidelijk afgebakende series: de RockNeo Q-serie voor instappers, de RockMow S-serie voor de middenklasse en de RockMow Z-serie voor wie écht serieus aan de slag wil. Elke serie heeft zijn eigen aandrijving, navigatietechnologie en prijsklasse — maar ze delen allemaal de AI-gestuurde mapping, RTK + VSLAM-navigatie en Sentisphere Environmental Perception die Roborock als standaard heeft ingesteld.

RockNeo Q-serie: slim beginnen hoeft niet duur te zijn

De Q-serie is de instaplijn en direct de meest toegankelijke robotgrasmaaier die Roborock aanbiedt. Toch is 'instap' hier relatief — de technologie onder de motorkap is serieus.

Beide modellen werken met full-band RTK + VSLAM-navigatie voor nauwkeurige positionering, gecombineerd met Sentisphere Environmental Perception voor intelligente obstakeldetectie. Dat betekent dat de maaier weet waar hij is, wat er voor hem ligt en hoe hij dat het slimst kan omzeilen. De 2WD-aandrijving is ontworpen voor dagelijkse tuinomstandigheden en kan hellingen tot 45% aan. Obstakels tot 4 cm worden overbrugd, en langs randen maait de Q-serie tot op 3 cm nauwkeurig.

Bijzonder: de serie heeft een diervriendelijke modus waarbij 's nachts niet wordt gemaaid, specifiek om nachtdieren zoals egels te beschermen. Een kleine feature met grote impact voor wie zijn tuin als meer ziet dan alleen gras.

Modellen:

RockNeo Q105 — gazons tot 500 m² — €799

RockNeo Q110 — gazons tot 1.000 m² — €1.099

Voor wie een kleine tot middelgrote stadstuin heeft en voor het eerst kennismaakt met robotmaaien, is de Q-serie het logische startpunt.

RockMow S-serie: de middenklasse die overal mee kan

De S-serie positioneert zichzelf als de balans tussen gebruiksgemak en prestaties. Wie een middelgrote tuin heeft met wat uitdagingen — smalle doorgangen, een terrasje, een bocht — maar geen behoefte heeft aan de zware Z-serie, zit hier goed.

Net als de Q-serie werkt de S-serie met 2WD, maar de navigatietechnologie is uitgebreider. Naast RTK + VSLAM-navigatie heeft de S-serie ook een stereo vision-systeem voor objectdetectie, wat de obstakelherkenning nog nauwkeuriger maakt. Via AI-gestuurde mapping stel je zelf de grenzen van je gazon in — zonder de complexe draadinstallatie die oudere robotmaaiers nog vereisten.

Smalle doorgangen tot 0,7 meter zijn geen probleem, en hellingen tot 45% worden moeiteloos verwerkt. De S115 dekt tot 1.000 m² binnen 24 uur af, wat voor de meeste Nederlandse tuinen meer dan voldoende is.

Modellen:

RockMow S108 — gazons tot 800 m² — €1.299

RockMow S115 — gazons tot 1.500 m² — €1.599

RockMow Z-serie: voor de tuin die een echte uitdaging is

Dan de Z-serie. Dit is waar Roborock laat zien wat er echt mogelijk is. Vier modellen, allemaal met vierwielaandrijving (4WD), ontworpen voor grote en complexe tuinen met serieuze uitdagingen.

De Z-serie kan hellingen tot 80% aan — dat is een bijna verticale helling — en overbrugt obstakels tot 8 cm hoogte. Dat maakt hem geschikt voor terreinen die voor andere robotmaaiers simpelweg onbegaanbaar zijn. Een Active Steering System zorgt voor vloeiende bewegingen zonder schade aan het gazon, en een dynamisch veersysteem in combinatie met een flexibel chassis houdt de maaier stabiel op ongelijk terrein.

Alle Z-serie modellen zijn uitgerust met zes messen voor een strak en gelijkmatig maairesultaat, anti-diefstalbeveiliging, 4G LTE-connectiviteit voor realtime locatiebepaling en een IPX6-waterdichte behuizing. Dat laatste is geen overbodige luxe voor een apparaat dat buiten staat.

Het topmodel van de Z-serie is de RockMow Z120 LiDAR, en dat onderscheidt zich fundamenteel van de rest. Waar de andere modellen werken met camera's en RTK, voegt de Z120 een volledig 360° LiDAR-systeem toe in combinatie met Sentisphere LiDAR Environmental Perception. Daarmee worden obstakels op grote afstand gedetecteerd — ook in lastige lichtomstandigheden waar camera's het moeilijker hebben. Voor professioneel gebruik of grote complexe terreinen is dit het meest capabele model in de lijn.

Modellen:

RockMow Z115 — gazons tot 1.500 m² — €1.999

RockMow Z120 LiDAR — gazons tot 2.000 m² — €2.699

RockMow Z130 — gazons tot 3.000 m² — €2.999

RockMow Z150 — gazons tot 5.000 m² — €3.499

Welk model past bij jouw tuin?

Om de keuze makkelijker te maken, een snelle richtlijn:

Draadloos - echt draadloos

Een belangrijk voordeel ten opzichte van oudere robotmaaiers: er is geen grondkabel nodig. De combinatie van RTK-positionering en AI-mapping maakt fysieke grensbegrenzing overbodig. Dat scheelt niet alleen installatietijd, maar ook het risico dat je grasmaaier stopt omdat er ergens een draad kapot zit.

