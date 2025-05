Roborock stofzuigers: Limited-time flash sale tot €300 korting!

Roborock staat al jaren bekend als een van de meest innovatieve merken op het gebied van slimme huishoudapparaten. Het bedrijf, oorspronkelijk onderdeel van Xiaomi, ontwikkelt hoogwaardige robotstofzuigers die stofzuigen, dweilen en navigeren combineren tot één efficiënte schoonmaakoplossing. Met geavanceerde functies zoals sonisch dweilen, automatische stofafvoer en 3D-mapping zijn Roborock-modellen favoriet onder techliefhebbers én drukke huishoudens.

Deze week pakt Roborock groots uit met een flash sale op meerdere populaire modellen – met kortingen tot wel €300. Of je nu zoekt naar een slimme basismodel of een alles-in-één powerhouse met zelfreinigend dock: er is voor elk huishouden een passende deal. Hieronder vind je de beste aanbiedingen overzichtelijk op een rij.

Roborock Q7 Max – Robotstofzuiger met dweilfunctie

De Q7 Max is een alleskunner: hij stofzuigt én dweilt, en kan meerdere plattegronden opslaan dankzij multi-layer mapping. Perfect voor huishoudens met meerdere verdiepingen.

👉 Hier te kopen