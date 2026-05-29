Xiaomi heeft zijn nieuwe line-up aangekondigd en die bestaat uit 10 producten. Het is een heel veelzijdige collectie van producten, waaronder de nieuwe telefoons Xiaomi 17T en 17T Pro, wat afgeslankte versies zijn van het vlaggenschip Xiaomi 17. Het Chinese merk heeft ook een nieuw horloge, een nieuwe smartband en zelfs nieuwe airco's aangekondigd.

Xiaomi 17T

De Xiaomi 17T komt in een standaardvariant en een Pro-variant en de verschillen lijken klein als je naar de prijs kijkt, maar zijn eigenlijk best groot. Het prijsverschil is maar 50 euro en daarvoor krijg je een toestel met een kleinere batterij en een andere processor. Ook zijn de lenzen van de camera's net even anders en heeft het een 6,59 inch AMOLED-scherm. De processor is de MediaTek Dimensity 8500 Ultra en er wordt 12 GB werkgeheugen geboden en 256 of 512 GB opslaggeheugen. De batterij is 6500 mAh en de lenzen zijn een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1,7), een telelens van 50 megapixel (5x, f/3,0) en een groothoeklens van 12 megapixel (f/2,2).

Xiaomi 17T is er in de kleuren zwart, parelmoerwit, blauw en violet voor een adviesprijs van 749,90 euro.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro heeft een 6,83 inch AMOLED-scherm en maakt gebruik van de MediaTek Dimensity 9500-processor. De batterij is 7000 mAh en hij kan op 100 watt opladen, maar ook draadloos op 50 watt. De camera's zijn een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1,6), een telelens van 50 megapixel (5x, f/2,2) en een groothoeklens van 12 megapixel (f/2,2). Je kunt ook macrofoto's maken, dat zijn detailfoto's van heel dichtbij.

Het toestel kost 899,90 euro en daarvoor krijg je 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Er zijn ook varianten met 512 GB of 1 TB opslaggeheugen. De smartphone is er een blauw, violet en zwart.

Xiaomi Buds 6

Xiaomi heeft nieuwe oordopjes gemaakt die niet in je oorkanaal gaan, maar er wel heel dichtbijkkomen. De oordopjes maken gebruik van Qualcomm aptX lossless audio en Hi Res-audio. Door Harman Golden Ear-tuning past het geluid zich aan de gebruiker aan. Verder is de batterijduur 6 uur en met case kun je daar 35 uur van maken. Met 4,4 gram per stuk zijn dit erg lichte oordopjes. Ze hebben ook noisecancelling op meerdere niveaus. De adviesprijs is 119,99 euro en ze zijn er in zwart, wit, grijs en paars.

Xiaomi Sound Play

De nieuwe Bluetoothspeaker van het merk heeft een 2600 mAh-accu die 14 uur kan afspelen. Hij heeft lichtringen aan de binnenkant die ene soort tunneleffect bieden. De speaker maakt verbinding met Bluetooth 6 en je kunt via Auracast 100 apparaten verbinden. De speaker heeft een adviesprijs van 49,99 euro en hij verschijnt in zwart, groen, wit en paars.

Mijia GentleAir-airco

Deze airconditioning is er in varianten van 2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW en 7,0 kW. Hij moet een zachte, gelijkmatige bries geven en zorgen voor de juiste temperatuur in huis. Xiaomi laat weten: "De Mijia GentleAir airconditioner is gebouwd voor zowel comfort als efficiëntie en ondersteunt snel koelen in 30 seconden en snel verwarmen in 60 seconden voor een snelle temperatuurregeling, terwijl de Turbo-modus met één druk op de knop direct de maximale koel- of verwarmingsprestaties ontgrendelt. De vierweg-luchtstroomregeling past de luchtstroomrichting verder aan voor flexibeler comfort in verschillende ruimtes."

De prijs is onbekend, net als de prijs van twee andere Mijia-producten die zijn aangekondigd, namelijk de wasdroogcombinatie van 8 kilogram en de koelkast die je producten nog langer vers moet houden.

Xiaomi Robotstofzuiger H50 Pro

De nieuwe robotstofzuiger van Xiaomi heeft een zuigkracht van 15.000 Pa en maakt gebruik van een antiklitsysteem zodat haar geen slechte invloed op het apparaat heeft. Met AI worden obstakels omzeild en op tapijt tilt deze was/mop-combinatie zijn dweilen in. De robotstofzuiger heeft een zelfreinigend wasbord en je bedient hem via de Xiaomi Home-app. De prijs is 499 euro.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Xiaomi komt ook met een slimme fitnessband die meer dan 150 sporten kan bijhouden. Het scherm is 1,74 inch en ook hierbij gaat de batterij maximaal 21 dagen mee. Het klokje heeft een hartslagsensor, accelerometer, gyroscoop, kompas en een lichtsensor. De waterdichtheid is 5ATM en je kunt meer dan 200 wijzerplaten kiezen om hem bij je outfit te stijlen. Xiaomi Smart Band 10 Pro is er ook in een versie met NFC zodat je ermee kunt betalen. De adviesprijs is 89,99 euro.

Xiaomi Watch S6

Xiaomi heeft een nieuw horloge gemaakt van 1,48 inch en 46 millimeter, wat het een vrij flink horloge maakt. Xiaomi belooft een batterijduur van maximaal 21 dagen. Het horloge heeft een hartslagsensor, een accelerometer, een gyroscoop, een kompas, een barometer, een lichtsensor en het kan het bloedzuurstofgehalte meten. Hij meet dus alles wat je kunt verwachten in een moderne smartwatch, waaronder meer dan 150 sporten en je slaap. Hij is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 179,99 euro.