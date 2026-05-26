Het is een hit op TikTok, maar heb je er ook echt wat aan? De rode led-maskers die wonderen voor je moeten doen. Het is een belangrijk onderdeel van de skincare routine, maar hoe gebruik je dit soort maskers nou het beste? Met deze tips maak je jezelf en je huid blij.





Check trouwens voor je het apparaat koopt goed met welke golflengte hij werkt. Het is voor rood licht aan te raden om er een te kiezen die tussen 630 en 660 nanometer zit. Near-infrared zit tussen 830 en 850 nanometer. Dit zorgt voor meer collageen en minder schade aan je huid. Koop er ook een die goed op je gezicht past. Soms zijn ze echt gemaakt voor de doorgaans kleinere, Aziatische gezichten en dan is het masker een stuk minder effectief.

De rode led-maskers zijn bedoeld als onderdeel van de skincare routine en zouden de aanmaak van collageen boosten. Heb je acne, dan heb je juist meer baat bij een masker met blauw licht. Daarnaast is het moment waarop je het masker gebruikt belangrijk. Doe het op het moment in je skincare routine waarop je gezicht schoon is, zonder dat er serums en crèmes op zitten. Zeker nu, want je wil niet dat er nog zonnebrand op je gezicht zit. Dan is je sessie toch een stuk minder effectief.