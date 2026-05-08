Wie de AI-videobeschrijvingen van TikTok
wel eens heeft gebruikt, heeft zich waarschijnlijk afgevraagd of de functie wel intern getest is. De optie zou behulpzaam moeten zijn, maar is dat juist totaal niet. Een video van twee ballroomdansers werd omschreven als 'Een persoon die zich herhaaldelijk in het gezicht slaat met een hondenspeeltje' en een van de bekendste TikTokkers die gewoon een verhaal deed in de camera werd omschreven als een 'bak blauwe bessen met toppings'. Kortom: dat TikTok nu stopt met deze AI-functie is zo gek nog niet.
TikTok AI-videobeschrijvingen
Hoewel, het hangt niet de hele functie aan de wilgen: het heeft een update gehad. Nu was het ook nog maar een test, dus het was niet voor iedereen beschikbaar, maar het was ook weer geen interne test. Met andere woorden: TikTok had er al veel vertrouwen in, maar dat de AI zulke vreemde dingen zei had het niet ingecalculeerd of eerder gezien in de ontwikkelfase, zo blijkt. TikToks AI
Overviews is nu alleen nog in staat om producten te identificeren in video's en zal niet meer met gekke samenvattingen van video's komen die kant noch wal raken.
Op zich is het heel handig als AI je kan helpen aan een videobeschrijving, want dat zijn altijd klusjes waar je niet direct heel enthoustiast van wordt als videomaker, maar als er zulke vreemde dingen uitkomen is het misschien toch iets minder geschikt. Tegelijkertijd doet het ons een beetje denken aan Tomodachi Life
, waarin ook de meest willekeurige, rare dingen voorbijkomen. Alleen overkomt het dan virtuele poppetjes en kun jij er gewoon naar kijken, in plaats van dat je er echt mee moet werken.
TikTok en AI
Toch schroomt TikTok AI niet: het mag dan af en toe de boel volledig verkeerd interpreteren, het is nog steeds erg handig dat je bijvoorbeeld kan instellen hoeveel AI-content er op de For You-pagina voorbijkomt. Ook heeft het wat meer duidelijk gemaakt over de veiligheid op zijn platform door nieuwe modereertools te introduceren. AI wordt ook gebruikt voor de nieuwe functie om van een afbeelding een hele video te maken. Nu zijn deze dingen iets beter om aan AI over te laten dan omschrijven wat er in een video te zien is, al is het zeker niet alleen bij TikTok dat AI soms zo gek doet. Google's AI heeft mensen een keer aangeraden lijm op hun pizza
te doen.