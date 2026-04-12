Het was een bizarre week als het om viral content gaat, waarbij vooral de Berenboot die al enige tijd viral gaat toch maar eens in onze rubriek moest worden meegenomen. Maar er is meer, zoals een indringer bij Moo Deng en een dansende Joost Klein.

Joost Klein danst met Paris Hilton

Joost Klein is natuurlijk de bad boy van het Eurovisie Songfestival, maar hij is ook een van de eerste Nederlandse acts die op Coachella stond. In een nieuwe video danst hij samen met Paris Hilton en geeft hij haar ook nog een knuffel. En deze blondies die 'more fun' hebben gaan natuurlijk volledig viral.

BTS’ Jung Kooks kookskills

BTS -zanger Jung Kook kan goed koken en dat heeft hij onder andere aan zijn militaire dienst te danken. Hij heeft recent zelfs 200 Dubai-koekjes gemaakt en aan de staff uitgedeeld. De video waarin BTS de meestgestelde vragen van het internet beantwoordt, een rubriek van Wired, ging volledig viral en is al 4,4 miljoen keer bekeken, waarbij vooral de vraag over de kookskills van Kook (what's in a name?) favoriet is.

Moo Deng wordt lastiggevallen

Zou je snel in het hok van een leeuw stappen in de dierentuin? We gaan er even vanuit dat je antwoord daarop 'nee' is. Een man vond het wel een goed idee om bij een van de gevaarlijkste Afrikaanse killers in het hok te stappen, namelijk Moo Deng. Nu is dat natuurlijk geen nijlpaard, maar een mini-nijlpaard, maar toch. Ook onschuldige dieren kun je best gewoon met rust laten: het hek is er immers niet voor niks. De man krijgt van de dierentuin een boete van 250 euro nadat hij vorige maand in het hok van Moo Deng, de viral pigmee-nijlpaard stapte.

6-7 is nu ook een datingtrend

Nee, het is niet zo dat je nu iemand moet zoeken die 6 of 7 jaar jonger is dan jij: 6-7 als datingtrend betekent dat je meer moet openstaan voor de mensen die je een 6 of 7 zou geven, in plaats van een 9 of 10. Echter is dat nou niet bepaald een positieve manier om naar daten -of mensen- te kijken. Bovendien wil je toch het beste voor jezelf? Blijf dus vooral naar iemand streven die voor jou een 9 is, in plaats van dat je genoegen neemt met iemand die naar jouw maatstaven een 6 of 7 zou zijn: want blijkbaar past diegene dan toch niet echt goed bij je, en je wil je tijd toch steken in iemand die de moeite waard is? Wat ons betreft is het nu wel eens tijd om afscheid te nemen van 6-7: zowel in dating als daarbuiten.

We zijn bang van de opvolger van de kapsalon

De Berenboot was altijd een eeuwenoude kinderserie vol oud-Hollandse uitspraken en koddige beren, maar inmiddels is die associatie steeds verder aan het wegzakken. Het is nu namelijk een nogal misselijkmakende snack in de snackbar. Het kost je 11 euro bij Cafetaria Winssen en je krijgt er berenhappen bij, heel veel saus, patat, uitjes en een soort omgekeerde frikandellen: het is intens. En als je hem niet opkrijgt, moet je 5 euro extra betalen.

Een broodje slagroom

We blijven even bij de snacks , want waar in Nederland het bovenstaande gevaarte viral gaat, daar gaat in Japan een broodje van de Seven Eleven viral: een broodje met taarthagel en slagroom. We kennen het roombroodje, maar dit is toch wel wat anders. Het schijnt bovendien nog best lekker te zijn ook. Wij weten in Nederland natuurlijk allang dat hagelslag lekker is op brood, maar zou je het ook met slagroom eten in plaats van boter?

Zien Nederlandse dames er zo uit?

Honeyroseloves is een account waarin een jongedame door make-up en accessoires verandert in mensen uit andere landen. Ze heeft zich nu omgetoverd tot Nederlandse dame, wat vind jij, lijkt het een beetje?