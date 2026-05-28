Meta heeft voor Facebook een nieuw abonnement op poten gezet, die het in de komende weken zal aintroduceren. Het abonnement heet Plus en komt uiteindelijk ook naar andere Meta-apps, zoals WhatsApp en Instagram . Het nieuws komt niet van Meta zelf, maar van Bloomberg

Meta AI

Het draait allemaal om Meta AI, het AI-model van het social mediabedrijf. Meta heeft niet voor niets heel veel mensen ontslagen: het bouwt zijn hele bedrijf meer op op basis van AI dan wat dan ook. En dat merk je ook binnen zijn apps: kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker. Instagram Plus en Facebook Plus zouden 3,99 dollar per maand kosten, wat waarschijnlijk in euro’s ook op 3,99 per maand neerkomt. Vervolgens wordt die van WhatsApp 1 dollar goedkoper.

De abonnementen zijn niet binnen elk social medium hetzelfde. Bij Instagram is het bijvoorbeeld zo dat je de mogelijkheid krijgt om een story in de spotlight te zetten en kun je een story langer dan 24 uur tonen. Ook kun je andermans Stories kijken zonder dat mensen zien dat je ze hebt bekeken. Een beetje sneaky, maar blijkbaar is er vraag naar. Op Facebook kun je stories ook verlengen, namelijk naar 48 uur in plaats van 24 uur.

Facebook-icoon veranderen

Daarnaast kun je het Facebook- icoon op je telefoon veranderen, kun je superreacties sturen die op de stories van je vrienden verschijnen en kun je zoeken in de mensen die naar je story hebben gekeken. Ook zie je hoe vaak iemand je story opnieuw keek en zie je een mini-preview van andermans stories zonder dat ze dat kunnen zien.

Wat het voor WhatsApp gaat betekenen is nog afwachten. Het zou gaan om cosmetische extra’s zoals het kunnen instellen van eigen thema’s, een ander app-icoon en een andere beltoon. Heel denderen is het niet, maar tegelijkertijd is WhatsApp wel een veelgebruikte app . Het is interessant om te zien dat dat Plus-abonnement bij Facebook nog het meest uitgebreid is: zou Meta het willen inzetten om meer mensen naar Facebook terug te halen?

Wat Meta er allemaal mee van plan is, dat is sowieso nog de vraag: het is immers allemaal informatie van buitenaf, we moeten nog zien wat Meta er zelf over te zeggen heeft als het eenmaal zover is.