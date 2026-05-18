Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: pas op voor malafide advertenties. Iets kan dan wel op Facebook of Instagram staan, Meta is uiteindelijk niet eindverantwoordelijk voor dit soort advertenties. Je kunt het wel laten rapporteren wanneer je een malafide advertentie voorbij ziet komen, maar als je het niet ziet en je denkt dat je echt heel diepe korting krijgt, dan kun je er zomaar vrij slecht vanaf komen.

Malafide advertenties

Het stunten met grote kortingen zijn de ideale lokkertjes voor ons prijsbewuste Nederlanders. En juist omdat je binnen een vertrouwde app bent, zoals Facebook of Instagram, ben je eerder geneigd om het te vertrouwen. Bekende neppers gaan voor populaire artikelen van bijvoorbeeld Lidl en Bever. Maar dat zijn producten die je eigenlijk nooit buiten deze winkels ziet, dus dat zou eigenlijk op zichzelf een 'red flag' moeten zijn.

Meta heeft altijd gezegd dat het vooral een marktplein is waarop iedereen mag gaan staan schreeuwen wat hij wil, maar het heeft daar de laatste jaren hard van moeten terugkomen als het bijvoorbeeld om de veiligheid van kinderen gaat. Bij advertenties is het nog niet zo heel fanatiek om mensen te beschermen. Er wordt wel iets gedaan, maar het gaat niet alles doen om te zorgen dat jij er niet in trapt.

Cybercriminelen zijn bovendien niet gek: ze weten het er vaak net echt genoeg uit te laten zien zodat je erin tuint. De omgevingen worden gekopieerd, waardoor je denkt dat het de site is van Lidl of Bever. Het is en blijft essentieel dat je de URL checkt: bever.nl en lidl.nl zijn de juiste linkjes. Niet koopjesbijlidl.nl of liddl.nl bijvoorbeeld.

Moeilijk op te sporen

Het is niet makkelijk om de kwaadwillenden op te sporen en daardoor kunnen ze tot op zekere hoogte gewoon hun gang gaan. Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting heeft zich daarom maar gestort op het bewust maken van mensen die anders het slachtoffer worden. Het is natuurlijk jammer als iets toch niet zo goedkoop is als je hoopte, maar je kunt het risico vaak beter niet nemen, dan dat je veel geld kwijt bent en uiteindelijk zonder product eindigt. Bovendien kunnen cybercriminelen eventueel ook met bepaalde foefjes zorgen dat er nog veel meer geld van je rekening gaat of krijgen ze toegang tot andere accounts die je toebehoren: het is allemaal ellende waar je zeker voor moet waken.