Meta gaat 8.000 werknemers ontslaan. Dat is 10 procent van het volledige personeelsbestand van het moederbedrijf van Facebook Instagram en WhatsApp . Bovenop de ontslagen worden ook 6.000 openstaande vacatures geschrapt. De eerste golf start op 20 mei 2026 - en er komen later dit jaar waarschijnlijk nog meer ontslagen.

Wat dit onderscheidt van een gewone bezuinigingsronde: Meta doet dit vanuit een positie van recordwinst, niet van financiële nood. In 2025 haalde het bedrijf voor het eerst meer dan 200 miljard dollar omzet, met een nettowinst van bijna 61 miljard dollar. De ontslagen zijn dan ook geen noodgreep - het is een strategische herstructurering richting AI

Derde golf later in 2026

Dit zijn niet de eerste ontslagen van dit jaar. In januari verloor Reality Labs al meer dan duizend banen, toen Meta meerdere VR-gamestudio's sloot. In maart volgden nog eens 700 ontslagen verspreid over vijf afdelingen. De aankomende ronde in mei is de grootste en meest ingrijpende: bedrijfsbreed en structureel van aard, niet op basis van prestaties.

In totaal gaat het in 2026 om bijna 10.000 ontslagen bij Meta. Ter vergelijking: in november 2022 ontsloeg het bedrijf 11.000 mensen, in maart 2023 nog eens 10.000. Meta had daarna weer flink aangeworven - en snijdt nu dieper dan het heeft bijgeworven.

Reorganisatie naar AI-pods

De interne memo van HR-directeur Janelle Gale maakt duidelijk wat er achter de ontslagen zit. Teams worden omgebouwd naar zogeheten AI-pods, met nieuwe functietitels als 'AI builder', 'AI pod lead' en 'AI org lead'. Engineers van verschillende afdelingen worden overgeheveld naar de Applied AI-organisatie.

Het doel, in Meta's eigen woorden: een fundamentele herschikking van hoe het bedrijf werkt. Minder traditionele rollen, meer AI-gedreven productiviteit.

Dat kost geld - maar levert ook geld op. Meta verwacht in 2026 tussen de 115 en 135 miljard dollar te investeren in AI-infrastructuur, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De bezuinigingen op personeel financieren deels die investeringen.

Breder beeld: techsector verliest massaal banen

Meta staat niet alleen. In 2026 zijn al meer dan 96.000 techmedewerkers ontslagen bij bedrijven als Oracle, Amazon, Disney en Snap. De volledige jaartelling dreigt de 124.000 ontslagen van heel 2025 te gaan overtreffen. Elk groot bedrijf noemt AI-herstructurering als voornaamste reden.

Meta heeft de ontslagen bevestigd maar wil verder geen commentaar geven.