Vandaag is het 22 april - Dag van de Aarde. Wereldwijd staan een miljard mensen stil bij de staat van onze planeet. Het thema van 2026 is veelzeggend: 'Onze kracht, onze planeet'. Een boodschap die verder gaat dan symboliek.

Google opent de dag met een bijzondere doodle

Wie vandaag google .nl of google.com opent, ziet meteen dat er iets te vieren valt. Google heeft zijn logo omgetoverd tot een reeks satellietbeelden van onze planeet, afkomstig uit Google Earth. Elke letter is een ander landschap: een kratermeer, een woestijnpatroon, een slingerende rivier door groen, een koraaleiland in diepblauw water. Het is een stille maar krachtige herinnering - de aarde is van bovenaf bezien verbazingwekkend mooi, en kwetsbaar tegelijk.

Waar komt Dag van de Aarde vandaan?

Het begon in 1970 in de Verenigde Staten. Senator Gaylord Nelson had genoeg van milieuvervuiling die politiek genegeerd werd en riep 22 april uit tot nationale milieudag. Twintig miljoen Amerikanen kwamen die dag de straat op - een van de grootste protestbewegingen in de Amerikaanse geschiedenis. Het leidde direct tot de oprichting van het EPA en nieuwe wetgeving rondom luchtkwaliteit en water.

Sindsdien groeide de dag uit tot een wereldwijd fenomeen. In 2009 erkende de VN 22 april officieel als Internationale Dag van Moeder Aarde. Inmiddels doen meer dan 190 landen mee en nemen naar schatting een miljard mensen deel aan activiteiten, demonstraties en initiatieven.

Het thema van 2026: onze kracht, onze planeet

Our Power, Our Planet - Onze kracht, onze planeet. De boodschap is dat klimaatprogres niet afhankelijk is van welke regering er aan de macht is, maar van de dagelijkse keuzes van gewone mensen: in gemeenschappen, op scholen, op de werkvloer en thuis. Het is een antwoord op een wereld waarin klimaatbeleid onder politieke druk staat - de verandering begint bij iedereen zelf. Elk jaar kiest de Earth Day Association een nieuw thema . Dit jaar is dat:. De boodschap is dat klimaatprogres niet afhankelijk is van welke regering er aan de macht is, maar van de dagelijkse keuzes van gewone mensen: in gemeenschappen, op scholen, op de werkvloer en thuis. Het is een antwoord op een wereld waarin klimaatbeleid onder politieke druk staat - de verandering begint bij iedereen zelf.

De urgentie is reëel. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwde eerder dit jaar dat de periode van 2015 tot 2025 de elf warmste jaren ooit zijn geweest. De gemiddelde wereldtemperatuur ligt inmiddels 1,43 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. En zonder snelle energietransitie koerst de wereld af op een opwarming van 2,8 graden Celsius in 2100 - een grens met onomkeerbare gevolgen.

1 miljard mensen die wereldwijd meedoen.

190+ landen die de dag vieren

+1,43° C boven pre-industrieel niveau

Technologie als deel van de oplossing

Dag van de Aarde is allang niet meer alleen een protestdag - het is ook een moment waarop de rol van technologie in het klimaatvraagstuk centraal staat. Satellieten bewaken ontbossing in realtime. AI-modellen voorspellen weersextremen steeds nauwkeuriger. Google Earth zelf is uitgegroeid van een visueel speeltje tot een serieus instrument voor onderzoekers, journalisten en beleidsmakers die de toestand van de planeet monitoren.

De doodle van vandaag past in dat verhaal. Het zijn geen stockfoto's van mooie natuur - het zijn echte satellietbeelden van een planeet in verandering. Een planeet die je van bovenaf kunt bestuderen, analyseren en - hopelijk - beschermen.

Apple markeert de dag met een milieurapport

Ook Apple doet mee. Het bedrijf publiceert elk jaar rond Dag van de Aarde zijn Environmental Progress Report, en de editie van 2026 bevat opvallende cijfers: 30 procent van alle materialen in Apples producten uit 2025 was gerecycled - een record. Het bedrijf gebruikt inmiddels 100 procent gerecycled kobalt in alle batterijen die het ontwerpt, en 100 procent gerecyclede zeldzame aardmetalen in alle magneten. Plastic is volledig uit de verpakking verdwenen, vervangen door vezelgebaseerd materiaal dat thuis gerecycled kan worden.

Nederlanders kopen vaker refurbished elektronica

Ook in de winkelstraat is de trend zichtbaar. MediaMarkt publiceert vandaag cijfers waaruit blijkt dat het aandeel duurzamere producten in de verkoop steeg van 17 procent in 2023 naar 25 procent in 2025. De verkoop van refurbished apparaten zit in een stevige versnelling: sinds de introductie van het eigen label MediaMarkt Refurbished steeg het aantal verkochte refurbished artikelen van 1271 naar 2241 — en het jaar is nog niet eens voorbij. Het meest gekozen refurbished model is de Apple iPhone 13. Via het trade-in programma werden bovendien al meer dan 125.000 apparaten ingeleverd sinds 2023, zodat waardevolle materialen niet verloren gaan.

Nederlanders mijden steeds vaker bestemmingen vanwege extreem weer

Booking.com publiceert vandaag zijn elfde jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek, op basis van 32.500 reizigers uit 35 landen. De uitkomsten voor Nederland zijn opvallend: 63 procent houdt bij het kiezen van een bestemming rekening met het risico op extreem weer, en 64 procent mijdt actief bestemmingen die daarvoor bekendstaan. Een derde heeft al bestemmingen van de bucketlist geschrapt vanwege berichtgeving over hitte of rampen. Interessant generatieverschil: Gen Z en millennials spreken vaker de ambitie uit om duurzamer te reizen, maar babyboomers zetten die intentie juist vaker om in concreet gedrag — zoals afval verminderen en energie besparen tijdens de reis.

Wat kun je zelf doen?

De Earth Day Association benadrukt vier invalshoeken: leren en kennis delen over klimaatverandering, actie ondernemen in je eigen omgeving, duurzame keuzes maken in dagelijkse gewoonten, en anderen inspireren. Geen van die vier vereist een grote investering - maar wel aandacht. En dat begint misschien bij één keer bewust opkijken van je scherm naar de wereld buiten.