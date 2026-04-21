OpenAI heeft zijn nieuwe afbeeldingengenerator uit de doeken gedaan. Images 2 is vooral heel goed met tekst, waardoor je er volgens OpenAI een magazine mee zou kunnen maken. Het idee is dat hij alles kan met tekst en daar laat OpenAI een speciale demo van zien.

ChatGPT Images 2.0

ChatGPT Images 2.0 is net uit de doeken gedaan. Het wordt nu meteen toegevoegd aan ChatGPT en er zijn twee varianten : instant laat je heel snel een afbeelding genereren, terwijl de Thinking-variant wat meer voor het complexe gaat en wat meer zijn.

OpenAI laat weten : "Dit model is een enorme sprong voorwaarts in het gedetailleerd opvolgen van instructies, het nauwkeurig plaatsen en relateren van objecten, en het weergeven van dichte tekst, met de mogelijkheid om in verschillende beeldverhoudingen te genereren. Het gevoel voor compositie en visuele smaak zorgt ervoor dat resultaten minder AI-gegenereerd en meer doelbewust ontworpen aanvoelen. Het is accuraat in verschillende talen en gebruikt zijn uitgebreide visuele en wereldkennis om de gaten voor je in te vullen, zodat je slimmere afbeeldingen krijgt met minder prompting."

Het is voor het eerst dat een beeldmodel van OpenAI dat denkvermogen heeft. Wanneer een denkmodel wordt geselecteerd in ChatGPT, kan Images 2.0 op het web zoeken naar realtime informatie. Hij kan dan meerdere verschillende afbeeldingen maken op basis van één prompt en checkt ook de output.

Images 2.0 maakt nu deel uit van ChatGPT.