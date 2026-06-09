Google heeft de AI-assistent NotebookLM weer van wat handige verbeteringen voorzien. Maar wat is NotebookLM nu precies en waar kun je het voor gebruiken?

Google noemt NotebookLM zelf “je onderzoeks- en denkpartner, gebaseerd op de informatie die je vertrouwt”. Dat dekt de lading eigenlijk best goed. Als je een Google-account hebt, kun je NotebookLM gratis opstarten en gebruiken , via je browser of je smartphone. In deze AI-omgeving heb je als het ware een persoonlijke assistent, bijvoorbeeld voor werkprojecten of een aankomend evenement die je voor vrienden organiseert.

Betrouwbare AI-assistent

Uniek aan NotebookLM ten opzichte van bijvoorbeeld de ChatGPT- of Gemini-assistenten, is dat deze AI-assistent al zijn informatie alleen haalt uit de informatie die je het voedt, in plaats van dat het internet afgespeurd wordt. Je kunt bijvoorbeeld allerlei documenten, PDF’jes, presentaties en YouTube-video’s uploaden. Die worden niet alleen handig samengevat, hij gebruikt deze informatie ook om verdere vragen of opdrachten die je de AI voert te beantwoorden of uit te voeren.

Daardoor is NotebookLM zeer betrouwbaar. De AI kan niet ‘hallucineren’, maar leest alleen de bronnen die jij hem voert en haalt daar zijn informatie uit – ideaal voor gerichte opdrachten, zoals een werkproject. Daarbij citeert hij bij zijn antwoorden de bron waar het vandaan komt, zodat je meteen de exacte paragraaf kunt vinden waar de info vandaan komt.

Mocht je dan tóch meer nodig hebben dan alleen je eigen materiaal, dan kun je NotebookLM alsnog het internet laten afspeuren via ‘Deep Search’. Daarbij gebruikt de AI-assistent alleen hoogwaardige bronnen om je een handje te helpen. Het is zelfs mogelijk om een ‘Audio Overview’ te genereren: in feite een podcast waarin je de informatie die je makkelijk tot je wil nemen, in kunt laten gieten.

Recente verbeteringen in NotebookLM

NotebookLM kwam zo’n drie jaar geleden uit en sindsdien verbetert Google de AI-assistent regelmatig. Ook deze week zijn er weer diverse verbeteringen naar NotebookLM gekomen, al zijn die voor nu wel alleen nog beschikbaar voor Google AI Ultra-leden en zakelijke Workspace-klanten die AI Ultra Access en AI Expanded Access hebben, al is het de bedoeling dat uiteindelijk meer mensen deze verbeteringen ontvangen.

Zo is de chatervaring binnen NotebookLM verbeterd doordat het nu op Gemini 3.5 en Antigravity loopt. Daardoor is het ‘denkproces’ van de AI zichtbaarder, en is de informatie die gegeven wordt nog betrouwbaarder.

Ook handig is dat NotebookLM nu nog meer soorten bestanden kan aanmaken gebaseerd op de informatie die je nodig hebt. Zo kunnen er PDF- en Docx-files worden aangemaakt, Excel- en Powerpoint-bestanden en png-tjes met datavisualisatie.

Tot slot is het nu makkelijker om je onderzoek naar een bepaald onderwerp te starten. Voorheen was NotebookLM het handigst wanneer je met je eigen bronnen aan kwam – wat natuurlijk nog steeds een valide optie is. Maar de AI-assistent kan je nu beter op weg helpen wanneer je alleen maar met wat losse ideeën en vragen aan komt. De assistent helpt je nu met het opbouwen van een opslagplaats voor je bronnen, en Google Search kan ingezet worden om externe bronnen van hoge kwaliteit te vinden.

Google claimt dat deze verbeteringen NotebookLM nog functioneler maakt voor onderzoekers, technische specialisten en eigenaren van kleine bedrijven.

Verrijking van je carrière

De opmars van AI is al enige tijd gaande en steeds meer mensen maken er gebruik van. Duidelijk is dat NotebookLM vooral een handige AI-tool is voor uitgebreidere projecten, waar je bijvoorbeeld ChatGPT eerder opstart voor een paar vragen die je hebt. Dit soort uitgebreidere AI-werkassistenten worden sowieso steeds populairder, dus het kan geen kwaad om – als je dat nog niet hebt gedaan – het programma eens uit te testen. Mogelijk vormt het een aanzienlijke verrijking van je professionele carrière.