De Consumentenbond heeft Amazon en Bol.com een sommatiebrief gestuurd met de eis direct te stoppen met nepaanbiedingen. Beide webwinkels maken volgens de organisatie nog steeds gebruik van nepkortingen en overtreden daarmee de wettelijke regels. De Consumentenbond wil met beide partijen afspraken maken over het eerlijk weergeven van prijzen.

Ruim één op de vier aanbiedingen klopt niet

De Consumentenbond volgde twee maanden lang de prijzen van populaire WK-producten: airfryers en bluetooth-speakers bij Amazon, airfryers en televisies bij Bol.com . Van de 1.142 gevolgde producten stonden er 323 minstens één keer in de aanbieding.

Bij een aanbieding tonen winkels doorgaans een doorgestreepte prijs met een kortingspercentage. Volgens de wet moet die vergelijking gebaseerd zijn op de laagste verkoopprijs van de afgelopen 30 dagen. Bij Amazon bleek dat bij 46 van de 113 aanbiedingen niet te kloppen, bij Bol.com ging het mis bij 62 van de 210 aanbiedingen. Bij beide winkels lag de prijs vóór de 'aanbieding' in veel gevallen juist lager, waardoor er feitelijk geen sprake was van een echte korting.

'De maat is nu vol'

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is duidelijk over de herhaling van dit patroon: "Wij doen al jaren onderzoek naar nepaanbiedingen en spreken winkels aan als ze zich niet aan de regels houden. Bij Coolblue en Wehkamp leidde dat eerder al tot aanpassingen, het kan dus wél. Maar Amazon en Bol.com blijven hier hardnekkig klanten mee lokken, ondanks dat deze winkels de regels kennen."

Ze laat weinig ruimte voor twijfel over de vervolgstappen: "Wat ons betreft is de maat nu vol. Wij eisen dat Amazon en Bol.com zich houden aan de regelgeving over prijzen en bij hun aanbiedingen een eerlijk beeld geven van het prijsvoordeel. Doen zij dit niet, dan ondernemen wij juridische stappen."

Concrete voorbeelden van nepkorting

De Consumentenbond onderbouwt de sommatie met harde voorbeelden. Op 6 juli 2026 bood Amazon een JBL Charge 6-speaker aan in de 'aanbieding' van €199,99 voor €147, met 26 procent korting. Voorafgaand aan die aanbieding kostte de speaker bijna een maand lang €133 — Amazon verhoogde de prijs dus eerst, om 'm daarna met korting weer te verlagen tot boven het oorspronkelijke niveau.

Bij Bol.com ging het op 7 juli 2026 mis met een Samsung QE43Q7FA-televisie, aangeboden voor €349 met de claim "Je bespaart 12%" ten opzichte van een doorgestreepte 'meestal-prijs' van €399. Uit de meting van de Consumentenbond blijkt dat het toestel in de 60 dagen voorafgaand aan de aanbieding nooit €399 heeft gekost: de prijs stond het grootste deel van die periode al op €349, en zakte op 6 juli zelfs naar €329 — de laagste prijs binnen de wettelijke termijn van 30 dagen.

Extra controles richting Black Friday

Volgens de Consumentenbond is prijstransparantie essentieel om consumenten weloverwogen aankoopbeslissingen te laten maken: een aanbieding moet een échte aanbieding zijn, anders is vergelijken zinloos.