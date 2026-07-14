Als je het vroeger over 'het internet' had, dan was het vrij duidelijk wat je bedoelde: browsen, misschien wat msn 'en, wat downloaden, beetje mailen. Inmiddels is het door sociale media en AI zoveel groter geworden. Leuker, maar het komt ook met een nieuwe golf problemen. Het is helemaal niet zo gek om daarom terug te verlangen naar MSN en Hyves

Het internet van '90/'00

Voor millennials was dit een mooie tijd: zij waren over het algemeen precies tieners in de jaren '90/'00, toen het internet enorm opkomend was. Thuis zo'n modem met dat typische inbelgeluid. Jaloers zijn op mensen die al ADSL hadden. Ruzie met je ouders omdat de telefoonrekening 700 gulden was, wat wel weer een goed argument was om misschien toch op ADSL over te gaan... Het was een speciale tijd en het internet was ook nog meer een ontdekkingstocht, dan een gegeven. Dit zijn de iconische fenomenen die voor veel mensen de eerste stapjes op het internet bepaalden.

Dolfijn mail

Sommige mensen gebruikten Ilse, maar er waren ook mensen die een Dolfijn-emailadres hadden. Het was een van de allereerste, gratis maildiensten in Nederland en het werd gelanceerd door zoekmachine Ilse, dus er was wel degelijk een link. Het had een gigantische dolfijn als logo en voor veel mensen was het @dolfijn.nl-mailadres de eerste keer dat er een 'nickname' werd verzonnen. Ondergetekende deed daar ook aan mee, met haar lovefabienne-mailadres omdat ze zo'n fan was van Fabienne van TMF.

TMF Chat

En nu we het toch over TMF hebben: 'Wat is je cupmaat?' Die vraag kwam wel erg vaak voor in de TMF Chat. Toch was het wel een iconische plek waar het helemaal niet altijd over de muziek van The Music Factory ging, terwijl de chat daar wel van was. Het was een plek waar je anoniem helemaal los kon gaan en waar je zowel nieuwe mensen kon ontmoeten als verschrikkelijk kon trollen. Er waren zelfs verschillende virtuele kamers waarin je weer verschillende thema's voorbij zag komen. Soms was het een complete chaos, maar veel jongeren van toen bezochten deze beruchte chatroom.

Netscape

Netscape met zijn navigator deed je je altijd een schipper voelen met een scheepsroer. Toen het internet nog 'het wereldwijde web' werd genoemd, was het soms ook wel een beetje alsof je ergens op zee dwaalde naar een eiland om te ontdekken. De Netscape Navigator, de eerste commerciële webbrowser voor het internet, zorgde dat je websites kon vinden. Het introduceerde overigens verschillende zaken die we vandaag de dag nog steeds gebruiken, zoals JavaScript en cookies . Waarom het niet meer bestaat? Microsoft Internet Explorer . Dat.. inmiddels ook niet meer bestaat.

Badger badger badger

Of je nou de peanut butter jelly time-banaan bespreekt of Badger badger badger: dit waren flashvideo's van slechte kwaliteit met rare poppetjes en rare concepten, maar ze zijn altijd blijven hangen. Ze kwamen van de Britse animator Jonti Picking (Weebl). Het was een soort viral video. Overigens was hij alleen de maker van badger badger badger (en a snake en mushroom natuurlijk), de maker van de banaan is een jaar eerder gemaakt door Trym Stene, and it was turned into a popular Flash animation by Ryan Gancenia Etrata and Kevin Flynn. The song playing in the background was originally written and performed by the band The Buckwheat Boyz. [1]Uiteindelijk is de banaan ook een van de boegbeelden geworden van Hyves, wat straks nog voorbijkomt.

Blue Mountain Arts

Blue Mountain Arts was een soort voorloper van Hallmark. Je had er e-cards, dus elektronische wenskaarten die je naar mensen kon mailen. Vaak met muziekjes, kitcherige animaties en de optie om er hele verhalen bij te typen. Een leuke manier om eens iets anders te sturen dan een mailtje. We herinneren ons vooral Hoops & Jojo nog, maar er waren wel meer figuren die er regelmatig te zien waren.

Newgrounds

Newgrounds was een bijzondere plek. Je kon er allemaal Flash-games spelen en die konden door iedereen worden geüpload, dus er zaten soms wat controversiële dingen tussen. Je moest sowieoso gitzwarte humor hebben om deze website te waarderen. Salad Fingers is hier onder andere geboren en het was gewoon heerlijk om er regelmatig te komen voor nieuwe spelletjes.

Rotten.com

Toen we aan het ietwat controversiële Newgrounds dachten, duurde het niet lang voor Rotten.com in ons opkwam. Rotten.com was een site om te shockeren en hij is uiteindelijk van 1997 tot 2012 online geweest. Het was een plek waar je allerlei medische misbaksels kon zien, heftige beelden van echte rampen en dingen die hevig schimmelden of desintegreerden. Macaber, maar hier had je het over op het schoolplein.

MSN

MSN is natuurlijk een klassieker die al heel vaak wordt teruggehaald, maar we kunnen hem in dit artikel niet overslaan. Bejeweled spelen, beetje chatten, de jongen of meid die je leuk vindt een (F) sturen. Ja, we weten al die toetsencombinaties om 'emoticons' te maken nog steeds. Het heeft ons ook verwend gemaakt: waarom is er nog steeds geen goede :S-smiley zoals die in MSN Messenger wel beschikbaar was? In ieder geval kon je op MSN Messenger de meest overdreven songteksten als naam gebruiken, kon je op den duur ook webcams gebruiken en was het echt een goede manier voor mensen om elkaar beter te leren kennen.

CU2

CU2 is ook zo'n klassieker: een profielensite waardoor veel mensen hebben leren HTML'en. Kon je dat namelijk een beetje, dan kon je plaatjes toevoegen op je pagina (ook glitterplaatjes!) en kon je je teksten andere kleuren geven, dikgedrukt weergeven, enzovoort. CU2 was voor veel mensen hun eerste openbare plekje op het internet en het werkte uiteindelijk eigenlijk zoals Facebook in die zin dat als je over iemand sprak met je vriend(inn)en en er was een computer in de buurt, CU2 er even bij werd gepakt om het te laten zien. Hetzelfde geldt overigens voor het latere Thatsme en Partypeeps 2000 (PP2G).

Hyves

Hyves wordt vaak in één adem genoemd met MSN en dat snappen we wel: ze komen allebei ongeveer uit hetzelfde tijdperk. Hyves was voor veel Nederlanders het social medium en het was dan ook heel verdrietig dat het op den duur stopte. Er is nog steeds een bekende 'internetgekkie'-video over een vrouw die erg ontsteld was, want waar moest ze nu terecht met haar mooie plaatjes? Hyves was een social medium waar je ook je eigen pagina kon inrichten, je bij bepaalde groepen kon aansluiten en waar je je hele ziel en zaligheid in kon steken, want wie weet wie je immers een 'por' zou geven?

Lijstjes

We waren vroeger ook dol op lijstjes. Lijstjes met concerten die je had gezien, maar ook lijstjes met meer over wat je lievelingskleur was en je lievelingseten. Eigenlijk was het internet vroeger een soort vriendenboekje. Inmiddels laten we dit soort dingen liever zien in beeld, zoals concertfilmpjes en selfies, maar vroeger liet je mensen door een hele opsomming in tekst op je profiel te zetten weten wie je favoriete artiesten waren en was je levensmotto was. Pluk de dag, mensen!

MySpace

MySpace was meer een Amerikaanse aangelegenheid, maar veel Nederlanders waren er ook op te vinden. Het was een soort social media gecombineerd met muziek. Het was vooral de Top 8 waar het om draaide: daar kon je namelijk zien wie je beste vrienden waren. Het kon een grote invloed hebben op je relaties. Maar ook had MySpace grote invloed op de carrières van menig artiest, toen ze nog helemaal geen artiest waren, zoals Lily Allen en Artctic Monkeys.

Sugababes en Superdudes

Amerika had Hotornot en wij hadden Sugababes en Superdudes: het waren ook profielensites, maar dan kwam er vooral een vleeskeuring bij kijken. Dames vaak met weinig kleren aan, jongens met een ontbloot bovenlijf: nu hilarisch, want die webcamfoto's zagen er natuurlijk per definitie niet uit (omdat ze dus juist niet bepaald high definition waren). Het was bovendien de troon des BrEeZeRtAal, de vreselijk irritante manier van typen die om nog steeds onduidelijke redenen een heel tijdperk op het internet enorm populair was.

ICQ

Het bekende bloemetje, die idioot lange nummers op basis waarvan je elkaar dan kon berieken: ICQ was in 1996 al online en het is het eerste instant messaging-programma dat wereldwij populair werd. Je ICQ-UIN uit je hoofd weten was iets waar je indruk mee kon maken, al riskeerde je het ook dat mensen je een nerd vonden. En ja, dat bekende Uh-Oh-geluidje als er een nieuw bericht kwam. Bij sommige mensen komt er nog steeds een beetje dopamine vrij als ze dat geluid horen.

Startpagina.nl

Startpagina bestaat nog steeds, maar het is voor veel mensen wel echt blijven hangen in de beginjaren van het internet. Qua uiterlijk ook wel, al ziet het er stiekem inmiddels toch wel een stuk beter uit dan vroeger Startpagina was een soort bieb van het internet, waar je geen boeken leende, maar linkjes kon vinden naar allerlei verschillende categorieën op het internet. Het was de poort naar het web en een groot succes, juist in zijn eenvoud.

Habbo Hotel

Habbo Hotel werd gelanceerd in 2000 en het is eigenlijk wat nu TocaBoca is: je kun je een avatar aanmaken en dan kamers inrichten. Habbo had alleen nog iets extra's, namelijk een virtuele economie waarmee je via je beltegoed Habbo Credits kon kopen. Er waren virtuele casino's en discotheken, waardoor het niet gek is dat er ook virtuele politiekorpsen kwamen. Oplichting was er ook volop, maar desondanks was de populariteit echt immens.

Lycos

Voor Lycos moeten mensen waarschijnlijk nog iets dieper graven, maar als we zeggen: grote, zwarte hond, weet je het dan wel? Het was een van de grootste internetportalen in de wereld. De slogan was Go get it! en het idee was dat het niet alleen een zoekmachine was, maar ook een plek waar je kon maielen, chatrooms kon ezoeken en Tripod kon gebruiken, een websitehoster. Het was eigenlijk de alles-in-één-app die Elon Musk nu zo graag wli maken.

Geocities

Geocities was een fascinerend concept. De site deelde websites in als een soort virtuele steden. Je kon er dus je eigen site maken over een onderwerp, en vervolgens werd je dan bijvoorbeeld in de categorie SiliconValley geschaard als het bijvoorbeeld over tech ging. Iedereen kon gratis en zonder al te veel techkennis een plekje op het web claimen. Het was prachtig, al moest je soms wel even door alle neonletters en 'Under construction'-afbeeldingen heenkijken.

Encarta

Encarta was van Microsoft en werd vooral veel gebruikt op scholen. Het was een digitale encyclopedie die op cd-rom en later dvd beschikbaar was. Het maakte de saaie, papieren encyclopedie in een keer hip. Inmiddels hebben we natuurlijk Wikipedia en dat is ook waar Encarta aan ten onder is gegaan.

Ebaum's World

Internethumor zoals je die op Reddit kan vinden, die vond je begin dit millennium op Ebaum's World. Het werd opgericht door Eric Bauman in 2001 en je kon er Flash-games spelen, memes bekijken en je volledig onderdompelen in de internetcultuur. Deze website drukte echt zijn stempel op het internet en het kon je site maken of breken. En het kon erg veel stelen: er werd regelmatig zonder bronvermelding gepost.