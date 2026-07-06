AI-chatbots zijn leuk, maar nu we ze een tijdje gebruiken weet je soms even niet meer zo goed wat je er nog voor leuks uit kunt halen. Geen probleem, want we hebben een aantal leuke prompts verzameld voor jouw vermaak.

Maak een afbeelding die representeert hoe ik met je omga, met je praat en tegen je doe. wees helemaal eerlijk.

Nieuwsgierig hoe AI je ziet? Je kunt het in een afbeelding laten stoppen, zodat je geen ongemakkelijk gesprek aan hoeft te gaan. Bij ons is het drie armen en blijkbaar erg respectvol en nieuwsgierig, dus dat klinkt alsof we op goede voet zijn met AI.

Maak een afbeelding die heel normaal lijkt, maar als je langer kijkt, dan wordt het steeds onaangenamer om naar te kijken.

Wat leuk is aan deze prompt, dat is dat AI er echt raad mee weet. Het is hilarisch om te zien dat de foto die wordt gemaakt inderdaad steeds griezeliger wordt. Eerst denk je: jeetje, ik zie die mensen in de spiegeling ook wel, maar later ga je eens naar de fotoś kijken, de klok, het gekerfde in de tafel.. Heerlijk. Het enige wat je niet moet doen is vragen wat er dan allemaal onaangenaam is in de foto, want dat kan de AI je niet altijd even goed navertellen.

Maak deze afbeelding na alsof een kind het met MS Paint heeft gemaakt

Het is leuk om een foto van jezelf of een bekende in te sturen en te vragen of het de MS Paint-behandeling kan krijgen. Ook hilarisch voor op een taart als iemand jarig is. Zoals je ziet, ziet het er echt niet uit: rare vlekken in het haar, gigantische ogen zonder pupillen: het lijkt bijna alsof het toch een heel ander ‘festivel’ was dan je zou denken.

Gemini's creatie

Maak een afbeelding van een alternatieve tijdlijn waarin Sinterklaas nooit bestond

In plaats van Sinterklaas kun je dus ook allemaal andere grote wereldgebeurtenissen kiezen, want het is hoe dan ook interessant waar Gemini mee komt. ‘Geen Sinterklaas, maar samenheid’ is in deze afbeelding de boodschap. Het muziekpodium is erg klein en het ziet er niet zo feestelijk uit, maar wel interessant om te zien dat het een soort tweedehandsviering wordt.

Maak een abstract schilderij dat eruitziet alsof een droom zelf smelt, met vage, druipende vormen die heel erg lijken op smeltende brie en camembert.

Deze is eigenlijk ook een beetje vies, maar wel heel vermakelijk: je krijgt een vreemd schilderij waar de boom uit het Sinterklaas-verhaal van hierboven in voorbijkomt, maar dan ook met gezichten in de brie en ja, het wordt erg snel messy, maar je kunt dus heel veel verschillende onderwerpen kiezen.

Ook leuk: je kunt deze opdrachten ook aan verschillende AI-chatbots voorleggen en kijken wat er gebeurt. Welke doet het beter? Ze zullen in ieder geval met heel verschillende resultaten komen. Have fun!