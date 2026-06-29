Komende nacht zetten veel voetbalfans de wekker voor de ontmoeting tussen Oranje en Marokko. Een WK -wedstrijd om 03.00 uur vraagt om een heel andere voorbereiding dan een avondwedstrijd. Waar normaal de barbecue nog na staat te smeulen, begint de wedstrijddag nu midden in de nacht. Op basis van inzichten uit eerdere Oranje-wedstrijden deelt VodafoneZiggo daarom acht praktische tips om scherp aan de aftrap te verschijnen én geen seconde van het duel te missen.

Tijdens eerdere wedstrijden van het Nederlands elftal zag VodafoneZiggo opvallend kijkgedrag. Supporters grepen tijdens de rust en drinkpauzes massaal naar hun smartphone om berichten te sturen, sociale media te bekijken en statistieken op te zoeken. Tegelijkertijd werd veel gebruikgemaakt van internetverbindingen en mobiele netwerken om de wedstrijd ook onderweg of via een tweede scherm te volgen. Met een aftrap diep in de nacht verwacht het telecombedrijf opnieuw bijzonder kijkgedrag.

1. Zorg dat je batterij het volhoudt

Je smartphone is vannacht waarschijnlijk veel meer dan alleen een wekker. Hij dient als tweede scherm, voor de opstelling, live statistieken, groepsapps en de nabeschouwing op sociale media. Leg je telefoon daarom ruim voor het slapengaan aan de lader en controleer eventueel ook of je powerbank is opgeladen. Zo voorkom je dat je batterij juist leeg raakt wanneer de wedstrijd zijn spannendste fase bereikt.

2. Maak wakker worden makkelijker

Een wekker alleen blijkt voor veel mensen niet voldoende als je midden in de nacht uit bed moet. Zet daarom meerdere wekkers of laat slimme verlichting langzaam aanspringen. Ook een gordijn dat automatisch opent of een lamp met een daglichtfunctie kan helpen om sneller wakker te worden. Fel licht geeft je lichaam het signaal dat het tijd is om actief te worden, waardoor je minder kans hebt om de eerste minuten half slapend te beleven.

3. Controleer vooraf je tv-instellingen

Rond de eerste Oranje-wedstrijd ontstond online opvallend veel discussie over de kleurweergave van het nieuwe tenue. Op sommige televisies oogde het shirt fel oranje, terwijl het op andere schermen juist richting rood leek te gaan. Controleer daarom vooraf de beeldinstellingen van je televisie. Een juiste balans tussen contrast, helderheid en kleurverzadiging zorgt ervoor dat rugnummers, snelle acties en details beter zichtbaar blijven.

4. Bewaar het scrollen voor de rust

Uit eerdere netwerkgegevens van VodafoneZiggo blijkt dat veel Nederlanders juist tijdens de rust en drinkpauzes hun telefoon erbij pakken. Dat is ook het ideale moment om berichten te beantwoorden, de eerste memes te bekijken of statistieken op te zoeken. Tijdens het spel leidt een blik op je smartphone al snel af, met het risico dat je precies dat ene beslissende doelpunt of die cruciale redding mist.

5. Voorkom spoilers

Wie via internet of een streamingdienst kijkt, loopt kans een paar seconden achter te lopen op de live-uitzending. Dat is meestal geen probleem, totdat een pushbericht of enthousiaste vriend al "GOAL!" stuurt voordat de bal jouw scherm heeft bereikt. Zet daarom tijdelijk 'Niet storen' aan of schakel meldingen van nieuws-, sport- en sociale media-apps uit. Zo beleef je ieder hoogtepunt op het moment dat het daadwerkelijk in beeld verschijnt.

6. Kijk samen voor de echte WK-sfeer

Een wedstrijd om drie uur 's nachts beleef je toch anders met vrienden, familie of buren. Spreek vooraf af waar je kijkt, zodat je niet midden in de nacht nog op zoek hoeft naar een scherm. Samen juichen, balen en napraten maakt zo'n bijzondere aftrap alleen maar leuker.

7. Duik de kroeg in en maak er een feestje van

Op verschillende plekken in Nederland openen cafés speciaal voor de nachtelijke WK-wedstrijd hun deuren. Dat zorgt voor de sfeer van een normale voetbalavond, ondanks het vroege tijdstip. Bestel een biertje, zing mee met het Wilhelmus en geniet van de wedstrijd. Drink uiteraard met mate als je later op de dag nog verplichtingen hebt.

8. Denk alvast aan morgenochtend

Na een wedstrijd die pas rond vijf uur eindigt, voelt de wekker ineens een stuk minder vriendelijk. Heb je de mogelijkheid? Plan de volgende ochtend wat rustiger in, werk een uurtje later of houd rekening met een korte nacht. Zo kun je zonder zorgen genieten van hopelijk een mooie Oranje-overwinning.

Bonus: maak van de zonsopkomst de derde helft

Mocht Oranje winnen, dan is de kans groot dat slapen er toch niet direct meer van komt. Dan kun je net zo goed de zonsopkomst meepakken. Het is misschien niet de traditionele derde helft, maar wel eentje die je na een WK-wedstrijd om 21.00 uur nooit meemaakt.

Welke tip supporters het meest ter harte nemen, zal na de wedstrijd blijken. Eén ding lijkt nu al zeker: als Oranje wint, beginnen veel Nederlanders misschien wat vermoeider aan hun werkdag, maar ongetwijfeld met een veel beter humeur.

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