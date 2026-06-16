Nog even wachten. Nog een herhaling. Nog een andere camerahoek. En ondertussen staan spelers, trainers en miljoenen kijkers thuis met stijgende frustratie naar een scherm te kijken.

De videoscheidsrechter, beter bekend als de VAR, heeft het voetbal eerlijker gemaakt. Maar populairder? Dat is een heel ander verhaal.

Met het mondiale voetbaltoernooi dat inmiddels is begonnen, blijkt uit nieuw onderzoek van Snickers en Sapio Research dat maar liefst 55 procent van de voetbalfans zichtbaar geïrriteerd raakt tijdens het wachten op een VAR-beslissing. Een opvallende uitkomst, maar waarschijnlijk voor veel voetballiefhebbers helemaal geen verrassing.

De VAR lost problemen op, maar creëert ook nieuwe

Toen de VAR werd ingevoerd, was het doel duidelijk: minder fouten maken bij cruciale momenten. Denk aan buitenspeldoelpunten, gemiste rode kaarten of strafschoppen die ten onrechte wel of niet werden gegeven.

In de praktijk blijkt echter dat de technologie een nieuw probleem heeft gecreëerd. Niet zozeer de beslissing zelf, al blijft het soms nog voelen als willekeur van een betreffende scheidsrechter, maar ook de wachttijd eromheen.

Voetbal leeft van emotie. Een doelpunt zorgt voor een explosie van vreugde, een rode kaart voor discussie en een penalty voor spanning. Juist die emoties worden onderbroken wanneer spelers soms minutenlang moeten wachten op een definitief oordeel.

Voor supporters in het stadion is dat nog frustrerender dan thuis op de bank. Zij zien vaak niet direct wat de scheidsrechter beoordeelt en moeten afgaan op summiere informatie op de schermen.

Van Jaap Stam tot Bas Nijhuis

Snickers speelt daar deze zomer op in met een opvallende campagne. Het merk bracht verschillende bekende voetbalgezichten samen om voetbalfans eraan te herinneren vooral rustig te blijven tijdens lange VAR-momenten.

Voor de campagne doken onder meer Jaap Stam, Tom Beugelsdijk, Sjaak Polak, Jeroen Heubach, Ali Boussaboun, Eric Meijers en scheidsrechter Bas Nijhuis de studio in. Samen met Russo namen zij een nieuwe versie op van het bekende nummer Hou je rustig, dat oorspronkelijk in 1982 werd uitgebracht door Bassie en Adriaan.

Zelfs Aad van Toor gaf zijn goedkeuring aan de remake en werkte mee aan het project.

Een nummer dat inspeelt op een herkenbare ergernis

Dat juist de VAR centraal staat in de campagne is niet toevallig. Tijdens grote internationale toernooien worden wedstrijden wereldwijd door honderden miljoenen mensen bekeken. Iedere beslissing ligt onder een vergrootglas en sociale media ontploffen vaak zodra een VAR-check langer duurt dan verwacht.

Voor veel fans voelt het alsof het spel wordt stilgezet op het moment dat de spanning juist het hoogst is.

Tom Beugelsdijk kan daar wel om lachen. De oud-verdediger gaf tijdens de campagne aan dat het misschien maar goed is dat de VAR tijdens een groot deel van zijn carrière nog niet bestond. Anders had hij waarschijnlijk vaker voortijdig richting kleedkamer mogen vertrekken.

Niet alleen een Nederlands fenomeen

De irritatie rondom de VAR beperkt zich niet tot Nederland.

In vrijwel iedere grote voetballiga wordt regelmatig gediscussieerd over de rol van de videoscheidsrechter. Fans klagen over lange onderbrekingen, onduidelijke communicatie en situaties waarbij zelfs na uitgebreide controles nog discussie blijft bestaan.

Tegelijkertijd wijzen voorstanders erop dat veel cruciale fouten tegenwoordig wel worden voorkomen. Zonder VAR zouden verkeerde buitenspelbeslissingen, gemiste handsballen en onterechte rode kaarten nog veel vaker voorkomen.

Dat maakt de discussie zo interessant: bijna niemand wil terug naar het oude systeem, maar ook bijna niemand lijkt volledig tevreden met de huidige opzet.

Zal de frustratie ooit verdwijnen?

Waarschijnlijk niet.

Zolang voetbal een sport blijft waarin emoties centraal staan, zullen supporters blijven reageren op beslissingen die wedstrijden kunnen bepalen.

De technologie wordt steeds beter, maar de menselijke emotie verandert niet. Een afgekeurd doelpunt in de slotminuut blijft pijnlijk, ook als de beslissing technisch gezien volledig correct is.

Misschien is dat precies waarom campagnes als deze aanslaan. Niet omdat ze de VAR oplossen, maar omdat ze inspelen op iets wat iedere voetbalfan herkent: het gevoel dat die ene controle altijd nét iets te lang duurt.

Of zoals het nieuwe lied van Russo en de voetbaliconen eigenlijk wil zeggen: hou je rustig. Zelfs als de VAR daar alles aan doet om dat moeilijk te maken.