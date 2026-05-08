Het Pentagon gooit de UFO-kluis open - en dit zit erin

Media08 mei , 22:35doorJeroen de Hooge
Vandaag heeft het Pentagon een eerste reeks tot nu toe geheime documenten vrijgegeven over ongeïdentificeerde luchtfenomenen - officieel UAP's, in de volksmond nog altijd UFO's. De vrijgave omvat 162 documenten en is op bevel van president Trump gepubliceerd, zonder dat daarvoor een veiligheidsmachtiging nodig is. Meer bestanden volgen de komende weken.
Het pakket omvat oude FBI-rapporten, diplomatieke berichten van het State Department en transcripten van bemande NASA-ruimtevluchten. Daarnaast zijn er voor het eerst videobeelden vrijgegeven van militaire UAP-waarnemingen.

Wat zit er in de bestanden?

Een van de opvallendste video's komt van het Amerikaanse Central Command: een infraroodopname van 1 minuut en 46 seconden, gemaakt in 2013 vanaf een militair platform, waarop een object te zien is dat lijkt op een achtpuntige ster. Een tweede infraroodvideo uit 2020 toont een object dat van linksonder naar linksboven door het beeld beweegt.
Er is ook een samengestelde foto op basis van ooggetuigenverslagen uit september 2023 van een langwerpig bronzen metallic object van 40 tot 60 meter lengte dat uit een fel licht verschijnt en vervolgens ogenblikkelijk verdwijnt.
Dan zijn er de Apollo-beelden. Een NASA-foto van de Apollo 17-missie uit 1972 toont drie stippen in driehoeksvorm boven het maanoppervlak. Het Pentagon schrijft daarbij dat er geen consensus bestaat over de aard van de anomalie, maar dat een eerste analyse erop wijst dat het mogelijk om een fysiek object gaat.
Verder beschrijven de bestanden militaire waarnemingen van UAP's boven Irak in 2022, Syrië in 2024 en recentere incidenten boven Afrika en het Indo-Pacifisch gebied.

Geen bewijs van aliens

Wie harde bewijzen verwachtte, komt voorlopig bedrogen uit. Het Pentagon benadrukt dat de vrijgegeven bestanden wel zijn gecontroleerd op veiligheidsgevoelige informatie, maar dat veel materiaal nog niet volledig wetenschappelijk of technisch is geanalyseerd.
Experts roepen op tot voorzichtigheid: UAP-beelden worden vaak verkeerd geïnterpreteerd door mensen die niet vertrouwd zijn met geavanceerde militaire technologie. Critici wijzen er bovendien op dat Trump de vrijgave van gevoelige dossiers - eerder deed hij dat met de Kennedy-files en de Epstein-documenten - inzet als politiek afleiding.
Trump zelf reageerde op Truth Social met de vraag: "WHAT THE HELL IS GOING ON?"

Hoe kijk je de bestanden?

Alle vrijgegeven documenten, foto's en video's zijn nu openbaar beschikbaar via war.gov/ufo. Meer materiaal volgt de komende weken.
Meer beelden en informatie over de zogenaamde UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) Encounters zijn te vinden via aaro.mil, de website van het All-domain Anomaly Resolution Office.

