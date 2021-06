UAP - Er zijn niet geen aliens, maar er zijn ook niet wel aliens

In dat rapport staat dat het Pentagon meer dan 143 keer heeft doorgekregen vanuit militaire luchtvaartuigen dat er iets vreemds werd gespot. Let wel, het gaat hier om ‘fenomenen’, dus dat hoeft niet per se leven te betekenen. Wel zegt Defensie dat het “eventuele invallen door onbevoegde vliegtuigen in onze trainingsgebieden of aangewezen luchtruim zeer serieus neemt en elk rapport onderzoekt. Dit omvat onderzoeken van invallen die in eerste instantie worden gerapporteerd als UAP wanneer de waarnemer niet onmiddellijk kan identificeren wat hij of zij waarneemt.”

De UAP-force is van het Pentagon en is verantwoordelijk voor het onderzoeken van onbekende objecten. Niet zozeer voor de wetenschap, maar vanuit het oogpunt van veiligheid. De reden dat er nu ineens zoveel buzz omheen is, komt omdat het intelligentiecommittee van de Amerikaanse senaat had gevraagd aan het Pentagon om een rapportage van de UAP. Deadline? 25 juni. Kortom, 25 juni kwam het, een rapportage vanuit het Pentagon.

Het laaide ineens op: het Pentagon zou meer bekend maken over UFO’s, of eigenlijk UAP’s. Het gaat om Unidentified Aerial Phenomena (ongeïdentificeerde fenomenen in de lucht). Kortom, we weten niet wat het wel zijn, maar ook niet wat het niet zijn. Het Pentagon zorgde ervoor dat buitenaardse wezens weer even geen onderwerp waren van ‘gekkies’, maar van ons allemaal.

Buitenaards leven

Uiteindelijk kunnen die UAP’s ook vogels of drones zijn, of een vlekje op de camera, maar het is niet geheel uitgesloten dat het aliens zijn. Het is natuurlijk veel te interessant om niet te denken dat het buitenaards leven is: stel je voor, 2021 markeert na het turbulente 2020 het jaar waarin we voor het eerst officieel buitenaards leven ontdekten? In 2022 contact leggen, in 2025 samen met de aliens op Mars-missie?

Helaas blijkt er vooralsnog niet heel veel aanleiding te zijn om te denken dat het om buitenaardse wezens gaat, die 143 keer dat militaire luchtvaartuigen iets spotten waarvan ze niet konden vaststellen wat het was. Je kunt er hier meer over lezen in het negen pagina’s tellende rapport, maar de samenvatting is: er is van 143 objecten niet vastgesteld wat ze zijn. Er is ook niet vastgesteld wat ze niet zijn. Niet alle UAP’s kwamen op dezelfde wijze tot ons. Sommige exemplaren hingen ondanks flinke wind compleet stil, anderen bewogen juist tegen de wind in, waardoor het minder snel lijkt op een natuurlijk verschijnsel. Er zijn ook fenomenen gespot die zich heel snel of abrupt bewogen. Of we ooit ontdekken wat die objecten waren, dat weten we niet. Tot de aliens ons dat zelf vertellen...





Beeldbron: AStoKo