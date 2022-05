Nieuwe foto van Mars laat deur zien: buitenaards leven?

Marsrover Curiosity gaat nu de koude winter in, maar niet voordat hij nog even een kiekje maakt dat het internet op zijn kop zet. Er lijkt namelijk een deur op te zien. Het is niet zoals een tosti die op Jezus lijkt: het lijkt echt een perfecte deur te zijn in het steen van de rode planeet.

Curiosity De mastcam van Curiosity maakte de kiek, die inderdaad indrukwekkend echt lijkt. Tegelijkertijd blijkt het ook een bijzonder perspectief te zijn geweest: kijk je van een andere kant, dan is de deur toch wat minder deur-achtig. Het is op de foto ook moeilijk te zien hoe groot deze deur is: het kan twee meter hoog zijn, maar ook een paar centimeter. Is hij echt uitgehouwen door eerdere volkeren, of is het gewoon een natuurlijk verschijnsel waar een volledig logische verklaring voor is.

Gespot op Mars Op het internet buitelen de thuisexperts over elkaar heen: het zou een deur zijn die zou leiden naar een huis van buitenaards leven (hebben die het deurconcept van ons afgekeken?). Eerder werden er al andere dingen op Mars ‘gespot’, zoals een soort bomen. Leven op de ijskoude planeet! Helaas: die bomen waren gewoon wat donker zand. Tot slot was er ook nog dat griezelige gezicht op Mars, dat leek op Han Solo in carbonite: gewoon een raar samenspel van licht en schaduw, maar wie dat maar wilde zag er hét leven op Mars in.

Deur op de planeet We zouden het het liefst zelf gaan bekijken, maar die reis neemt nu 9 maanden in beslag. Er wordt wel hard gewerkt aan manieren om sneller naar de rode planeet af te reizen, zoals met behulp van lasertechnologie. Het is alleen de vraag hoe lang het nog duurt voor die technologie volledig is doorontwikkeld én getest. Een deur op Mars: zijn het Marsmannetjes? Of willen gewoon graag een deur zien en stelt het helemaal niets voor? Scientias schrijft dat onze hersenen er baat bij hebben vormen te herkennen die mogelijk gevaar kunnen zijn. Dit heet pareidolie. Soms is die pareidolie op zich ook wel ‘gevaarlijk’, want het kan ons ook dingen doen zien die er niet zijn. Een deur op Mars misschien? Er wordt in ieder geval lustig op los gespeculeerd op social media en dat is soms erg leerzaam, soms vooral erg vermakelijk:

Is Yoda een marsman?

Ah, het is gewoon de fabriek van Willie Wonka, jongens:

Ook geen Ring-camera?!

Is het gewoon een rotsspleet?

Het zou ook wel zo uit een Stanley Kubrick-film kunnen komen hoor:

Of gewoon Duke Nukem: