Kan die reis naar Mars niet wat korter?

In de tijd dat je zwanger kunt raken en een baby kunt krijgen, kun je ook naar Mars reizen. Technisch gezien dan, want we moeten als mensheid nog maar bewijzen dat het ons echt lukt. 9 maanden in een ruimteschip, dat heeft zijn invloed op het menselijk lichaam. Kan dat niet korter?

Reizen naar Mars Ja, dat kan. Wetenschappers hebben iets ontwikkeld waarmee de reistijd ineens veel korter wordt.Heel veel korter: van 9 maanden gaan we naar slechts anderhalve maand dankzij het reizen via lasertechnologie. Niet de gemiddelde lasertechnologie uit een kattenspeeltje, maar krachtige lasers van 100 megawatt per stuk die vanaf aarde zorgen dat de brandstof in een ruimtevaartuig wordt verhit. Hiermee ontstaat er extra stuwkracht. Het is dus niet zo dat het vaartuig op de lasers reist, ze worden alleen gebruikt om de boel op te warmen. Het is immers nogal koud in die oneindigheid boven ons. Brandstof zou er dus veel baat bij hebben te worden verwarmd.

Lasertechnologie Toch werkt het niet helemaal zo. Een raket heeft immers explosies nodig om vooruit te komen. Het gaat er dus vooral om dat er hete gassen worden gecreëerd en daarbij helpen die lasers door die brandstof te verhitten. Echter is bij deze lasermethode geen chemische reactie nodig. Hierdoor kan de brandstof nog heter worden gemaakt en omdat de lasers op de grond staan, scheelt t weer gewicht voor de raket waardoor hij lichter is en eerder naar boven schiet. Die raket is sneller en heeft maar anderhalve maand nodig om die ellenlange reis van 75 miljoen kilometer naar Mars te maken. Het verkorten van de reistijd naar de rode planeet heeft niet alleen als voordeel dat we iets minder geduld hoeven te hebben, het is ook voordelig dat astronauten zo min mogelijk aan de straling in de ruimte worden blootgesteld. Sowieso is zo'n lange tijd door de ruimte reizen zonder zwaartekracht enorm van invloed op de werking van het lichaam en spieren kunnen dan ook dramatisch afnemen.

Even geduld Voordat deze manier echt kan worden geïmplementeerd hebben we nog heel wat drempels te nemen. Hoe maak je bijvoorbeeld materialen die die hitte aankunnen die wordt veroorzaakt door de lasers? Hoe maak je die lasers en hoe moet zo'n raket eruit komen te zien? Kortom, om minder geduld nodig te hebben om naar Mars te reizen, hebben we in eerste instantie toch wat geduld nodig. Hoewel, NASA heeft ook een methode in de maak die succesvol kan zijn en zelfs nog veel sneller is. Je kunt dan al in drie dagen naar die enorm verre planeet afreizen. Dat zou kunnen door fotonische propulsie, waarbij enorm licht materiaal door energie door de ruimte snelt. Het nadeel is dat dat wat minder geschikt is voor mensen. Deze methode zou echt zijn voor goederen die dan via een kleine probe met een zonnezeil via laser richting Mars gaat. Sowieso wordt er veelal gekeken naar zonne-energie en het gebruik van lasertechnologie als het gaat om het bereiken van Mars. Hiermee moet echter eerst nog volop worden getest, want hoe snel je ook bent, het blijft een flinke reis van miljoenen kilometers.

Laten we in ieder geval hopen dat we er niet een grotere puinhoop van maken dan we al hebben veroorzaakt op die mooie, rode planeet. Hoe en hoe snel we die ook gaan bereiken.