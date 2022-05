NASA zet Mars-missie even in de ijskast

NASA is het contact met Mars-heli Ingenuity kwijtgeraakt en heeft hierop besloten om de hele Mars-missie tijdelijk in de ijskast te zetten. Eigenlijk is dat letterlijk én figuurlijk, want het wordt inmiddels op Mars zo koud dat het ook minder verantwoord is om er met de Mars-voertuigen op uit te trekken.

Perseverance en Ingenuity Het is winter op Mars. De komende tien weken is de rode planeet koud, kil en pikkedonker. Het zijn niet de ideale omstandigheden voor de apparatuur van NASA. NASA heeft op Mars verschillende voertuigen, waarvan de belangrijkste de Perseverance-marsrover is. Daarnaast is er Ingenuity, de helikopter van NASA die boven verwachting goed presteert. Echter lijkt het erop dat zijn tijd misschien wel is gekomen. Het idee was dat de helikopter allang niet meer zou worden ingezet, maar hij blijkt het goed te blijven doen. Tot nu, want NASA is het contact verloren met het apparaat na 27 succesvolle vluchten over 7 kilometer van de rode planeet. Super dat hij het zo goed heeft gedaan tot nu toe, want dat helpt kijken waar het ruimtebedrijf de marsrover het beste heen kan sturen. Ze werken namelijk rond een flinke krater en Mars is soms een onstuimige planeet.

Even geen contact NASA is het contact met de helikopter nu echter kwijt. Het schrijft: “Op donderdag 5 mei ontvingen missiecontrollers van NASA's Jet Propulsion Laboratory de bevestiging dat de Ingenuity Mars-helikopter de communicatie met de Perseverance-rover had hersteld. Eerder deze week had de helikopter een geplande communicatiesessie met de rover gemist - voor het eerst in meer dan een jaar van operaties op het oppervlak van Mars.“ Ingenuity leunt op Perseverance als het basisstation om gegevens te verzenden naar en ontvangen van de aarde. Het euvel is gevonden, want waarschijnlijk heeft het met stof te maken, waardoor het hopelijk in de toekomst niet weer zomaar gebeurt. Het is alleen alsnog verstandiger om even rustig aan te doen op Mars, want de winter is met -40 graden een beetje zoals in Game of Thrones. Oke, dan -hopelijk- zonder White Walkers.

Ruimtepuin op Mars Stof heeft invloed op de Mars-helikopter, omdat deze werkt met zonnepanelen. Wanneer zich te veel stof verzameld op die panelen, is het niet mogelijk om de zes lithium-ion-batterijen op te laden. Dat helpt niet. Dat er sowieso weinig zon is in de winter, zorgt ervoor dat NASA heeft besloten om de helikopter even een paar maanden ‘vrij’ te geven. Het is jammer dat het even niet lukt, maar het is fijn dat de communicatie kon worden hersteld. Ingenuity doet namelijk meer dan alleen kijken welke route Perseverance het beste kan kiezen. Het heeft laatst nog een foto gemaakt van ruimtepuin, wat het pijnlijk duidelijk maakt wat onze aanwezigheid in de ruimte voor invloed heeft.