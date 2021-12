​De ruimte was mooi in 2021: 15 foto's om ademloos naar te staren

2021 gaat de boeken in als een jaar waarin de focus op de ruimte groter was dan ooit. We zagen allerlei particuliere organisaties hun eerste grote stappen zetten in de ruimte (of het randje ervan) en ondertussen is Hubble nog steeds niet met pensioen. Hulp is onderweg, maar tot nu toe weet de ruimtetelescoop nog prachtige plaatjes te schieten. Veel van de mooiste ruimtefoto’s van dit jaar zijn dan ook van Hubble afkomstig. Reis mee door de ruimte in 2021 met 15 foto’s.



Het Noorderlicht in Nederland

We beginnen onze reis in Nederland, want daar was ook een beetje ‘ruimte’ te zien dit jaar. We hebben meerdere avonden het Noorderlicht kunnen aanschouwen als we in de verte naar de hemel tuurden. Dat komt door een zonnevlam die elektrisch geladen deeltjes op onze aarde afvuurde, wat tot een mooi Noorderlicht-effect leidde.