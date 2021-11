​Wat er zoal misgaat bij de Hubble en de James Webb-telescoop

Het gaat niet zonder slag of stoot: zorgen dat een ruimtetelescoop goed en wel op het juiste moment op de juiste plaats is. Zo werd vandaag bekend dat de lancering van de James Webb wordt uitgesteld. Balen, want hij moet het stokje overnemen van Hubble.

James Webb ruimtetelescoop NASA schrijft: “De lanceringsgereedheidsdatum voor de James Webb ruimtelescoop wordt verplaatst naar minimaal 22 december om aanvullende tests van het observatorium mogelijk te maken, na een recent incident dat plaatsvond tijdens de lanceringsvoorbereidingen van Webb.” Het incident vond plaats in Frans-Guyana, waar Arianespace werkt aan de satellietvoorbereidingen. Technici wilden Webb aan de draagraket (Ariane 5) bevestigen, maar toen een band losliet was er een kleine beving in het hele observatorium. Oeps. Hierdoor moet de telescoop weer volledig worden doorgelicht op eventuele beschadigingen. De lancering van 18 november kan hiermee dus niet doorgaan. Hubble moet het dus nog wat langer volhouden. Die telescoop is al meer dan dertig jaar bezig met het heelal in beeld brengen. Letterlijk en figuurlijk, want Hubble maakt de mooiste foto’s van planeten. Je vindt Hubble in de baan rond de aarde, waar hij er nog steeds lustig op los kiekt. Toch zitten we wel te springen om de James Webb, want inmiddels is de technologie om foto’s te maken aanzienlijk verbeterd en zou de kwaliteit van de foto’s dus enorm toenemen als James Webb het overneemt.

Sporen van de oerknal Niet alleen de beeldkwaliteit van de Webb-foto’s zal beter zijn, hij kan ook veel meer in beeld brengen. Hij kan verder liggende planeten vastleggen en misschien zelfs sporen vastleggen van de oerknal, wat uiteraard wetenschappelijk gezien enorm waardevol is. Tel daar ook nog het kunnen kieken van vroege sterrenstelsels bij op en je begrijpt dat we graag zien dat de James Webb liever vroeger dan later de lucht in gaat. Helemaal omdat Hubble het moeilijk heeft. De ruimtetelescoop kampte laatst voor de tweede keer sinds 2021 met een grote storing. Hierdoor kwamen allerlei wetenschappelijke onderzoeken stil te liggen. Vergis je niet: zo’n Hubble kan niet even worden geüpdate zoals onze smartphones en auto’s. De software van dit bijzondere gevaarte stamt uit de jaren ‘80. Zijn laatste grote onderhoudsbeurt was in 2009.

Hubble met pensioen Aan de andere kant moet de Hubble-opvolger wel heel blijven, wil hij goed in de voetsporen van Hubble kunnen treden. Of we ook zo lang met deze ruimtetelescoop zullen doen, dat is nog onbekend, maar de sinds 1996 in ontwikkeling zijnde telescoop moet in ieder geval wel veel meer informatie geven over die mysterieuze ruimte om ons heen. En wat gebeurt er dan met de Hubble? Die zal ergens voor 2030 uit de baan om de aarde zakken en verbranden in onze dampkring. Als alles goed gaat...