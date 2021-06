Hubble onbruikbaar na crash 'eighties computer'

Hebben ze die computer tijdens de vele reparatie- en upgrade trips naar de telescoop, onder andere tijdens het Space Shuttle programma, dan nooit vervangen? Blijkbaar niet. Dat wil zeggen: in 2009 is de module waar deze computer deel van uitmaakte al eens vervangen, maar daarin zat dus hetzelfde type payload computer.

De betreffende computer - NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) system - stamt al uit de jaren tachtig. Op zich niet zo vreemd, aangezien Hubble al meer dan 30 jaar in een baan rond de aarde zweeft.

De grote ruimtetelescoop van de NASA, Hubble, werd in 1990 gelanceerd en heeft ons sindsdien getrakteerd op duizenden indrukwekkende plaatjes uit het heelal. De telescoop heeft echter ook vaak met de nodige problemen te kampen gehad. En dat is nu wederom het geval. Door het uitvallen van een payload computer kan Hubble al enkele dagen geen onderzoek meer uitvoeren.

Reserve onderdelen

Waar NASA wel, tijdens de bouw van de Hubble en installatie van deze computer(s) al rekening mee gehouden heeft, is het feit dat onderdelen als geheugenmodules, zoals dat volgens NASA nu het geval is, defect zouden kunnen raken. Daarom zijn verschillende reserveonderdelen ingebouwd.

Deze week wordt de defecte geheugenmodule automatisch vervangen. Daarna zal de computer getest worden. Ten eerste om te weten of het vervangingsproces geslaagd is, en vervolgens om te zien of de meer dan 30 jaar oude computer weer werkt en de Hubble verder kan.

De komende dagen moet duidelijk worden of alles volgens planning verlopen is en we hopelijk nog vele jaren kunnen genieten van prachtige ruimteplaatjes van de Hubble.