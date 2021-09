Alles wat je moet weten over de James Webb-telescoop

Het is zover: de James Webb-telescoop heeft een lanceerdatum: de telescoop is al vele jaren in ontwikkeling maar op 18 december aanstaande gaat het gebeuren, dan gaat hij de ruimte in. Dit is waarom dat een historisch moment is.



James Webb-ruimtetelescoop

Sinds augustus is de James Webb-ruimtelescoop helemaal in orde voor vertrek. Hij heeft zijn laatste grondtests goed volbracht en de 10 miljard dollar kostende telescoop wordt vervoerd naar Kourou voor de lancering. De lancering vindt plaats op een Ariane 5-raket, die afkomstig is van de ESA, de Europese ruimte-organisatie. Dat is een slimme deal, want hiervoor in ruil krijgt de ESA tijd om de telescoop te gebruiken.

Waarom zou het dat willen, oftewel: wat kan de James Webb-telescoop eigenlijk? Het apparaat is een infrarood-telescoop en hij observeert lichtgolven die de Hubble ruimtetelescoop niet kan waarnemen. Hierdoor kunnen waarschijnlijk nieuwe galaxies worden gezien. Hij moet ook wel presteren, want hij heeft door allerlei redenen -maar eigenlijk uiteindelijk vooral gesteggel tussen allerlei partijen- veel vertraging opgelopen in zijn ontwikkeling.