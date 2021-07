Hubble kan weer mooie ruimteplaatjes schieten

Een maand geleden werd duidelijk dat de Hubble ruimtetelescoop, ruim 30 jaar nadat hij de ruimte in gestuurd werd, onbruikbaar geworden was na de crash van een payload computer uit de jaren 80. Geen reden tot paniek echter, zo liet de NASA weten, want de ruimteorganisaties had de Hubble voorzien van diverse reserve onderdelen die geautomatiseerd vervangen konden worden. Dat is nu gelukt, maar het bleek bepaald geen sinecure.

Na een maand weer ‘online’

Het installeren en ‘aan de praat’ krijgen van de back-up payload computer heeft uiteindelijk iets meer dan een maand geduurd. De eerste vier weken waren alleen al nodig om het exacte probleem met de oude payload computer te analyseren. Uit die analyse bleek ook dat er geen technische problemen met de telescoop zelf en diens wetenschappelijke instrumentarium waren.