Wantoestanden bij onze nationale postbezorger lopen volkomen uit de hand

Dat PostNL noch zijn werkprocessen, noch zijn personeel op orde lijkt te hebben, deed mijn laatste artikel over het regelmatig onbeheerd achterlaten van pakketjes naast de voordeur al vermoeden. Maar dat PostNL ook van de Universele Postdienst (UPD) – waarvoor ze een wettelijke verantwoordelijkheid dragen – een puinhoop maakt, had ik niet durven vermoeden.

Het simpele feit dat ik binnen een tijdsbestek van twee maanden hiervan twee persoonlijke casussen kan opvoeren, doet vermoeden dat de problemen bij PostNL ernstig en diepgeworteld zijn. Aangezien ik vanuit mijn kennissenkring en de media eendere verhalen verneem, kan ik geen andere conclusie trekken, dan dat inmiddels elke burger in Nederland hiervan de directe gevolgen ondervindt!

Casus rouwkaartje: overschrijding met DRIE wettelijke bezorgdagen

Vrijdagochtend gepost >> Zaterdagochtend in de PostNL-app >> Woensdagmiddag bezorgd, resulteert in een overschrijding met DRIE wettelijke bezorgdagen.

Rouwkaart die vrijdagochtend naar mij als rouwpost op de post was gedaan, zaterdagochtend in mijn PostNL-app verscheen, bereikte mijn brievenbus pas op woensdagmiddag. In de tussentijd was er geen sprake van feestdagen. Dat deze situatie geen unicum is, bewijzen dit artikel en dit artikel.

Casus reguliere briefpost: overschrijding met VIER wettelijke bezorgdagen

Woensdagochtend in de PostNL-app >> Woensdagmiddag 1 week later bezorgd, resulteert in een overschrijding met (minimaal) VIER wettelijke bezorgdagen.

Reguliere briefpost die woensdagochtend in mijn PostNL-app verscheen, bereikte mijn brievenbus pas op woensdagmiddag precies één week later. In de tussentijd was er sprake van Hemelvaartsdag waardoor bezorging in principe op vrijdag 30 mei of uiterlijk zaterdag 31 mei zou moeten hebben plaatsvinden.

Bovengemiddelde personeelstekorten

Dat er sprake is van bovengemiddelde personeelstekorten lijkt PostNL deels aan zichzelf te danken hebben. Een decennium geleden werden PostNL-bezorgers immers in groten getale uitgeruild tegen onderbetaalde ZZP’ers in ongemarkeerde witte busjes. Met het loslaten van hun herkenbaarheid en hun belangrijkste trademark is het verval binnen PostNL begonnen. Daarmee is een trend ingezet dat steeds minder mensen voor PostNL willen werken. Het wanbeleid bij onze nationale postbezorger raakt inmiddels elke burger in Nederland.

Wederom melding bij de ACM

De Autoriteit Consument & Markt gaf mij recentelijk aan dat ze van de rechter geen toestemming krijgen om PostNL formeel aan te spreken op hun pakketbezorging, omdat de pakketbezorging expliciet buiten de UPD valt.

De bezorging van rouwkaarten en reguliere briefpost valt echter wel onder de UPD en zou aan deze voorwaarden moeten voldoen. Hetgeen overeenkomt met bezorging binnen ÉÉN wettelijke bezorgdag, waarbij er overeenkomstig de toepasselijke bezorgdienstverlening wél of niet op maandagen wordt bezorgd.

Ik zie mij derhalve genoodzaakt wederom tot melding bij de ACM over te gaan.