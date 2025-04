‘De PostNL-methode’: pakketjes onbeheerd achterlaten bij de voordeur?

Je verneemt het de laatste tijd steeds vaker en het lijkt inmiddels een landelijke trend te zijn geworden. PostNL-bezorgers die pakketjes onbeheerd achterlaten op de stoep, naast de voordeur. Zelf heb ik het in korte tijd al twee keer meegemaakt. Thuis komen en tot mijn verbazing mijn pakketje vol in het zicht en onbeheerd op de stoep naast de voordeur zien staan. Dit terwijl het beide keren om meer dan honderd euro aan waarde aan artikelen ging. Ik heb hierover uiteraard een klacht ingediend bij PostNL en ondanks de verzekering dat het niet weer zou gebeuren, gebeurde het na verloop van tijd gewoon weer.

In de PostNL-app heb ik onder ‘Bezorgvoorkeuren’ evenwel standaard gekozen voor bezorging bij een ‘PostNL-punt in de buurt’. Ondanks duidelijk herkenbare herrouterings-adresstickers voor het PostNL-punt in de buurt waren mijn pakketjes vol in het zicht en onbeheerd op de stoep naast mijn voordeur achtergelaten. Een recente wandeling door mijn Randstedelijke buurt tegen een uur of vier, half vijf toont mij verschillende pakketjes vol in het zicht op de stoep naast de voordeur achtergelaten. Je kunt mij niet wijsmaken dat al deze mensen in de PostNL-app hebben gekozen voor: ‘Een afgesproken plek rondom je huis’ ….P.S…. en dan het liefst voor iedereen vol in het zicht!?

Landelijk probleem

Ook van diverse kennissen en collega’s uit deze regio verneem ik dat pakketjes soms ongevraagd vol in het zicht en onbeheerd op de stoep naast hun voordeur worden achtergelaten. Een en ander ongeacht hun persoonlijk ingestelde ‘Bezorgvoorkeuren’ in de PostNL-app of op jouw.postnl.nl. Een snelle Google zoekopdracht: ‘+pakketjes+onbeheerd+voordeur’ laat duidelijk zien dat inmiddels heel Nederland worstelt met deze bedenkelijke PostNL-methode. Het vormt dus zeker geen specifiek Randstedelijk probleem. Overigens laten ook DHL en DPD zich in dit kader niet geheel onbetuigd, zo blijkt. Echter, mijn recente ervaringen en ook die van mijn kennissen en collega’s beperken zich in hoofdzaak tot PostNL.

Grillig patroon

Het merkwaardige van al deze gevallen is dat het niet altijd en ook niet overal gebeurt. Een dergelijk grillig patroon zet mij aan het denken. Misschien voelen PostNL-bezorgers de noodzaak om af te wijken van de standaard bezorgprotocollen als ze in tijdnood raken? Of – wellicht een stuk waarschijnlijker – hanteert PostNL zelf een alternatief bezorgprotocol als de PostNL-punten of de pakketautomaten in de buurt te vol dreigen te raken? Hoe het ook zij, het betreft zeker geen officieel beleid en PostNL ontkent in alle toonaarden dat het structureel gebeurt.

PostNL heeft eerder rare fratsen uitgehaald op het gebied van personeelsbeleid

Gezien de rare fratsen van PostNL op het gebied van personeelsbeleid uit het verleden zou met name de laatste mogelijkheid mij geenszins verbazen. Rond 2015 probeerde PostNL namelijk zoveel mogelijk bezorgers uit de vaste dienst te ontslaan om ze vervolgens als ZZP’er met een eigen busje weer in dienst te nemen tegen volstrekte bodemtarieven. Na verloop van tijd bleek dit door iedereen afgeraden ‘race to the bottom’ bedrijfsmodel vanzelfsprekend flink te gaan wringen, omdat steeds minder mensen bezorger wilden worden bij PostNL. Daarna heeft PostNL zijn personeelsbeleid vanzelfsprekend weer stilletjes aangepast naar meer vaste contracten en hogere bezorgtarieven.

In het licht van het voorgaande zou ik mij zomaar kunnen voorstellen dat bezorgers – in het geval dat PostNL-punten of pakketautomaten te vol dreigen te raken – gedwongen worden een bepaald minimum percentage aan pakketjes rechtstreeks bij klanten af te leveren. Omdat dit feitelijk betekent dat ze op een later tijdstip nogmaals een bezorgronde moeten rijden, is het vervolgens niet zo gek dat bezorgers pakketjes dan maar op de stoep naast de voordeur achterlaten wanneer de klant niet thuis is. De bezorging van pakketjes is namelijk – ondanks eerder genoemde U-turn van PostNL- nog steeds geen vetpot.

PostNL toont zich een beroerde werkgever

Gissen naar de oorzaken blijft echter bij speculeren. Het steeds vaker pakketjes ongevraagd vol in het zicht en onbeheerd op de stoep naast de voordeur achterlaten vormt daarentegen een duidelijk waar te nemen landelijke tendens. PostNL-bezorgers voelen zich onder bepaalde omstandigheden waarschijnlijk dermate onder druk gezet door hun werkgever PostNL dat ze zich onder deze omstandigheden min of meer gedwongen voelen om pakketjes onbeheerd op de stoep naast de voordeur achter te laten. Overeenkomstig dit narratief toont het bedrijf zich hiermee dus een beroerde werkgever.

Bezorging is en blijft te allen tijde de directe verantwoordelijkheid van PostNL

Maar de tijdsdruk, de onderbetaling en hiermee de bochten waarin PostNL-bezorgers zich noodgedwongen moeten wringen, zijn en blijven te allen tijde de directe verantwoordelijkheid van PostNL. Je kunt het dus geenszins zomaar op de bezorgers afschuiven. Het mankerende personeelsbeleid van PostNL zal hierin ongetwijfeld een voorname rol spelen.

Ex-bezorgers die ik heb gesproken, bevestigen een dergelijk niet al te florissant beeld. PostNL schiet zichzelf hiermee uiteindelijk in de eigen voet, omdat op deze manier steeds minder bezorgers voor dit bedrijf willen werken. Waarmee de druk op de overige bezorgers nog hoger oploopt, met nog meer afhakers tot gevolg. PostNL dient dus allereerst het eigen personeelsbeleid (i.c. beloning, tarieven, tijdsdruk e.d.) grondig aan te pakken om de bezorging van pakketjes weer op orde te kunnen krijgen.