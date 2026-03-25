De maan is voor sommige mensen een saaie aangelegenheid. Die denken: we zijn er toch al geweest? Er is daar toch niks? Toch denkt ruimteorganisatie NASA er de komende jaren heel veel uit te halen. Dit is wat het allemaal van plan is met die grijswitte bol die we ‘s avonds altijd zo goed kunnen zien.

Er de eerste zwarte mens en vrouw opzetten

We horen hier niet heel veel meer van, maar NASA is toch echt nog steeds voornemens om de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw op de maan te zetten. De crew is al bekend van de missie die daarvoor moet gaan zorgen en het is nu een kwestie van wachten tot het eindelijk zo ver is. Wel is er net een wisseling in de wacht geweest qua missies: het zou eigenlijk Artemis III zijn die deze taak zou verrichten, maar nu wordt dat Artemis IV: nummertje vier dus.

Een basis bouwen

NASA is van plan om de komende 7 jaar 20 miljard dollar te betalen voor het ontwikkelen van een basis op de maan. Het schrapt zijn plannen voor een ruimtestation rond de maan, het gaat helemaal voor de basis. Er moeten navigatiesystemen komen, landers en andere voertuigen die astronauten moeten helpen zich over het maanoppervlak te bewegen. Het is de bedoeling dat de basis helpt te zorgen dat mensen voor langere duur op de maan kunnen verblijven.

Zuurstof produceren

De grond van de maan ligt vol met stof en regoliet, en zuurstof is er niet. NASA is echter van plan om zuurstof te gaan maken op de maan. Met het Carbothermal Reduction Demonstration-programma wil het zuurstof winnen uit regoliet en daarvoor is een soort zonne-energieconcentraat nodig. Het is blijkbaar al gelukt om het voor elkaar te krijgen, dus dat kan de maan in principe beter leefbaar maken voor mensen, en dat is toch wel heel belangrijk als we er voor een langere duur willen verblijven.

Een kernreactor bouwen

Het klinkt gek, maar NASA wil een kleine kernreactor op de maan plaatsen. Het zou dat zelfs nog voor 2030 voor elkaar willen krijgen. De reactor moet 100 kilowatt elektriciteit opwekken en daarmee kun je doorgaans zo’n 80 huishoudens van stroom voorzien. Ook dit heeft weer alles te maken met het langere verblijf op de maan. Een dag op de maan duurt vier aardse weken en dat betekent dat de maan twee weken licht heeft, en vervolgens twee weken in complete duisternis gehuld is. Je kunt dus niet zoveel met zonne-energie als je zou willen. NASA denkt dat de kernenergie een goede oplossing is, die meteen kan aantonen dat het veilig, schoon en betrouwbaar is. China en Rusland schijnen ook aan zoiets te werken, dus het is afwachten wie er straks het eerst komt.

Oefenen voor Mars