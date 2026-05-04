Veel branden beginnen in de keuken: een frituurpan die vlam vat, een vlam in de pan-situatie die uit de hand loopt, kortsluiting van keukenapparatuur: het gebeurt gelukkig niet extreem vaak, maar er zijn wel veel risico's. Nu blijkt dat je misschien niet eens meer een blusdeken bij de hand hoeft te hebben: je hebt geluidsgolven nodig.

Geluidsgolven tegen brand

Wetenschappers hebben samengewerkt met Sonic Fire Tech en met brandweermannen uit het Contra Costa County Fire Protection District in Californië om te laten zien hoe dat werkt. Een AI-sensor merkt de brand op en begint dan infrageluidsgolven te sturen naar de plek waar de brand vandaan omt. Na een paar seconden is het al vuur al gedoofd.

Dat komt door vibrerende zuurstofmoleculen die zorgen dat het vuur een kritiek element om te groeien mist. Er zit dan niks andres op dan uit te gaan. Deze manier van blussen scheelt heel veel water en is enorm snel met reageren: veel sneller dan de mens. Bovendien scheelt dat niet hoeven blussen met water veel waterschade en het huis blijft dan iets meer in tact.

Vervanging van sprinklers

Het doel van het bedrijf is om sprinklers helemaal te vervangen. Het kan onder andere in datacenters een enorm verschil maken, waar het ook nog heel gevaarlijk is om water te gebruiken bij al die tech. Het wil ook een rugzak maken die brandweerlieden mee kunnen nemen als ze bijvoorbeeld bosbranden moeten bestrijden: het hoeft dus niet binnenshuis te blijven.

Wel stellen sceptici dat er twijfels zijn over het weghalen van sprinklersystemen en hoe het reageert op branden die minder onder controle zijn, zoals bosbranden. Dat is nog niet bewezen, maar er is wel getoond hoe snel het kan zijn.

Sonisch blussen

“Traditionele sprinklers in woningen treden pas enkele minuten nadat de hitte een bepaalde drempelwaarde bereikt in werking, kunnen grote hoeveelheden water uitstoten die het interieur en elektronica beschadigen, en vereisen een loodgietersinfrastructuur die voor extra kosten en complexiteit zorg, zegt het bedrijf. "Sonic Home Defense daarentegen wordt binnen milliseconden geactiveerd en gebruikt onhoorbare laagfrequente infrageluidsgolven om de chemie van verbranding te verstoren voordat vlammen zich kunnen verspreiden, zonder water, zonder chemicaliën en zonder risico op waterschade in de woning die wordt beschermd.”

Het zal nog lang duren voordat Amerika afscheid zou nemen van sprinklers: ze zijn in Calofirnische huizen op dit moment verplicht.