​Dagcrème en brand: deze experimenten starten nu in de ruimte

Terwijl de voorbereidingen voor het pensioen (of, eigenlijk de dood) van het International Space Station al langzaamaan beginnen, moeten we niet vergeten dat we nog wel zo’n acht jaar gebruik zullen maken van dit bijzondere samenwerkingsverband boven onze aarde. En die acht jaar, daar gaan we zoveel mogelijk uithalen. Zo komen er experimenten aan met brand in de ruimte en met… dagcrème.

NASA wil een fik steken in de ruimte, met als doel om te kijken hoe vuur zich ontwikkeld in een ruimte met microzwaartekracht. Om dit experiment uit te voeren is er vorige week een voorraad naar het ISS gelanceerd met onder andere Solid Fuel Ignition and Extinction-materialen. Met die artikelen moeten vijf experimenten worden uitgevoerd die een heel belangrijk doel hebben.

Wat nou als de nieuwe methode om kanker te bestrijden niet is om te worden bestraald of chemo te krijgen, maar een reisje naar de ruimte te maken? Uit het MicroQuin 3D Tumor-experiment moet blijken hoe levende kankercellen zich staande houden in de andere atmosfeer die we hebben in de ruimte. Het gaat specifiek om onderzoek naar borst- en prostaatkanker.

Daarbij volgt er ook nog een onderzoek naar planten kweken in de ruimte. Het doet meteen denken aan de film Silent Running, waarin een heel bos de ruimte in wordt gestuurd. Het XROOTS-experiment heeft echter vooral met kleinere flora te maken, namelijk planten, met als doel om te kijken of astronauten zonder aarde planten kunnen kweken, door slim gebruik te maken van hydroponische en aeroponische systemen: lucht en water dus.

Genoeg te doen dus, op dat ISS in de komende tijd. Ook is er al veel gedaan op het International Space Station in de afgelopen 20 jaar: zo’n 3.000 experimenten. Een paar bijzondere experimenten waren bijvoorbeeld die naar atomen en hoe zij zich gedragen in microzwaartekracht, naar de vruchtbaarheid van muizen en ratten die 35 dagen op ISS hebben gewoond (die blijkt overigens prima in orde te zijn) en naar tweelingen, waarbij één van de twee naar ISS ging en één op aarde bleef. Het resultaat? Ja, de genen van de persoon die in de ruimte was geweest zijn inderdaad veranderd.

Tot slot zijn er ook huidcellen naar het ISS gestuurd. Colgate wil namelijk onderzoek doen naar veroudering in de ruimte, in de hoop op een gouden oplossing te komen voor anti-agingcrèmes op aarde. De huid schijnt er overigens niet heel goed mee om te gaan, de ruimte. Astronauten hebben vaak gezegd dat de huid erg dun wordt, maar ook schilferig en droog. Ruimtevaart zou het verouderingsproces vooral bespoedigen. Ideaal voor makers van dagcrèmes om te kijken hoe die huidveroudering precies in zijn werk gaat en wat het kan bedenken om betere crèmes te maken.

Experimenten op ISS

Met zoveel experimenten is dat echter een druppel op een gloeiende plaat. Er is bijvoorbeeld ontwikkeling geweest op het gebied van koude vlammen, waterfiltering, medicijnen maken door middel van proteïnekristallen, voedsel groeien in de microzwaartekracht en een zelfs 3D-printen in de ruimte. Veel experimenten zijn diepwetenschappelijk en daarvan zul je misschien niet direct de resultaten merken op aarde, maar die worden vaak zeker wel gebruikt in producten die we op aarde gebruiken.

We kunnen alleen maar hopen dat er bijvoorbeeld door het huidonderzoek dat nu plaatsvindt op ISS een geweldige anti-verouderingscrème kan worden ontwikkeld, maar liever nog: ruimtepakken die beter bestand zijn tegen een vuurzee, want als NASA eindelijk de eerste zwarte persoon én de eerste vrouw op de maan zet, dan moet die missie natuurlijk met vlag en wimpel slagen. Met of zonder goede dagcrème.