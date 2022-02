​Vaarwel International Space Station: ISS gaat eruit met een duik

400 ton

Het is een beetje gek: het huidige International Space Station zal nog vele jaren van groot belang zijn in de ruimte, want pas in 2030/2031 gaat het met pensioen. Of tenminste: komt het tot zijn einde, want er blijft weinig van over als het eenmaal uit de ruimte is verwijderd. Je zou denken dat we het 400 ton wegende gevaarte lekker in de ruimte laten, maar dat wil NASA niet. Het zwaarste ding dat we ooit in de baan rond de aarde hebben gekregen, die moet ook op aarde zijn laatste rustplaats vinden.

NASA schrijft: “Al meer dan 20 jaar gebruiken wetenschappers en onderzoekers het ISS om onderzoek te doen naar biologische, natuurkunde, biogeneeskunde, materialen en aard- en ruimtewetenschap. Technologiedemonstraties en ontwikkeling aan boord creëerden voordelen zowel op aarde als in ruimte. Klimaatsensoren die op ISS zijn ingezet, hebben klimaatmodellen gevalideerd en gaven veel nieuwe informatie over de veranderende klimaatomgeving van de aarde, terwijl speciale ruimtewetenschapsinstrumenten op het ISS dat deden over neutronensterren en donkere materie.”