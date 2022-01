​Gebruik ruimtestation ISS is verlengd naar 2030

In eerste instantie zou NASA van het ruimtestation ISS gebruikmaken tot 2024, maar dit is door de Amerikaanse overheid nu verlengd naar 2030. Inmiddels wordt er door diverse bedrijven al druk gewerkt aan een opvolger, maar aangezien net pas is gekozen welke bedrijven dat überhaupt zijn geworden, is dat niet voor 2024 af. Goed nieuws dus dat ISS nog even blijft.

Het International Space Station is een soort mascotte voor internationale, wetenschappelijke samenwerking en mede daarom ziet NASA het wel zitten om het ruimtestation langer in de lucht te houden. NASA zegt dat het station enorme meerwaarde heeft: er zijn grote wetenschappelijk, technologie en educatieve ontwikkelingen geweest. Recent nog gingen er twee Raspberry Pi’s naar het ruimtestation voor een educatief programmeerproject met basisschoolkinderen.

NASA <3 Verenigde Staten

Wel is NASA als Amerikaans ruimtebedrijf wat patriottisch, zo schrijft Nelson: “Aangezien steeds meer landen actief zijn in de ruimte, is het belangrijker dan ooit dat de Verenigde Staten de wereld blijven leiden in groeiende internationale allianties en het modelleren van regels en normen voor een vreedzaam en verantwoord gebruik van de ruimte.” Aan de andere kant is het uiteindelijk de Verenigde Staten dat ervoor zorgt dat het International Space Station langer in operatie blijft, dus de dankbaarheid van de ruimte-organisatie is voor te stellen.

NASA is vooral blij met de uitbreiding van het ‘contract’ van ISS, want dit helpt het om een goede overgang te kunnen maken van International Space Station naar het commerciële ruimtestation dat het moet opvolgen. Het ontwerpen daarvan is nu in handen van verschillende organisaties: Blue Origin, Nanoracks en Northrop Grumman. NASA geeft aan ‘één of meerdere’, dus het lijkt erop dat het niet gezegd is dat er maar één ontwerp wordt uitgekozen.