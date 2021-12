​Deze bedrijven mogen een nieuw ISS ontwikkelen van NASA

Blue Origin, Nanoracks en Northrop Grumman mogen een nieuwe International Space Station ontwikkelen. Laatst presenteerde Blue Origin van Jeff Bezos al een plan om een soort bedrijventerrein in de ruimte te maken. Dat leek een bizar plan, maar dat blijkt toch dichterbij dan we dachten.

De bedrijven mogen meteen aan de bak, want het huidige ISS zou al aan het einde van dit decennium met pensioen moeten gaan. Vaak worden er door de private bedrijven weer andere bedrijven ingehuurd, zoals Orbital Reef van Jeff Bezos’ Blue Origin. Dit is het ‘bedrijvenpark’ dat ze in gedachten hebben en hiermee werkt het samen met Sierra Space. Er zouden tien mensen moeten kunnen wonen en werken. Elk bedrijf dat geld heeft gekregen, zal daarmee niet quitte spelen: NASA’s bijdrage zou maximaal 40 procent zijn van de uiteindelijke kosten van het ruimtestation.

Een nieuw ISS

Het is bovendien niet zo dat de vier uitgekozen bedrijven gaan samenwerken om één station te maken. Ze krijgen alleen de mogelijkheid om allemaal hun eigen station te maken. Zo heeft Nanoracks Starlab in ontwikkeling en Northrop Grumman, die moet nog beginnen. Het idee van Grumman is om met modules te werken, waardoor je een gedeelte hebt met een lab, maar ook een gedeelte waar men woont en een gedeelte waar toeristen op visite kunnen komen. Zo krijgt het ruimtetoerisme, dat ook met zijn nadelen komt, steeds meer vorm.

Uiteindelijk heeft het huidige ISS aan het einde van zijn looptijd zo’n 30 jaar bemand en wel in de ruimte gezweefd. Het was altijd een initiatief van overheden en het was dan ook heel bijzonder dat de astronauten van de VS en de kosmonauten van Rusland samenwonen en -werkten nadat de twee grootmachten zoveel onenigheid hadden in de race naar de maan. Misschien is het mede door het ISS dat er niet eenzelfde ruimteruzie is tussen Amerika en Rusland (al was er laatst wel wat irritatie) als het om Mars gaat. Maar waarschijnlijk heeft het feit dat er steeds meer private bedrijven betrokken zijn bij ruimte-initiatieven hierop ook invloed.