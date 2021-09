​Vandaag: de eerste commerciële burgervlucht van SpaceX

Het hangt natuurlijk altijd af van de weersomstandigheden, maar SpaceX is van plan om vandaag zijn eerste commerciële burgervlucht uit te voeren. In de toekomst zullen we zeker niet stilstaan bij elk commerciële ruimtebezoekje (dat gaan er namelijk nogal wat zijn, als we Blue Origin, Virgin Galactic en Elon Musk mogen geloven), maar deze is wel bijzonder.

SpaceX Crew Dragon

Dat is omdat het de allereerste keer is voor SpaceX dat het ‘gewone’ mensen de ruimte instuurt in ruil voor betaling. Aan de ene kant is ‘gewone’ mensen niet helemaal correct: ze worden niet van de straat geplukt, een pak aan gedaan en succes ermee. De mensen die tot nu toe de ruimte in zijn gegaan, hebben allemaal wel een bepaalde mate van astronautentraining gehad. Deze crew heeft een veel intensievere training gehad, zoals de astronauten die bijvoorbeeld op het International Space Station wonen. Die training begon 7 maanden geleden al, om in ieder geval te kunnen omgaan met die G-krachten die ze op hun lijf gaan krijgen.

De geluksvogels zijn Jared Isaacman en drie mensen die hij zelf heeft uitgekozen. Hij heeft de Crew Dragon vorig jaar geboekt en koos onder andere een jonge vrouw die kanker overleefde (en de eerste met een prothese is in de ruimte), een vrouw die voormalig NASA-astronautkandidaat is en een data-engineer. Hij koos deze mensen omdat het niet alleen een pleziervluchtje is. De ‘Inspiration 4’-missie is een manier om geld op te halen voor het goede doel. Jared Isaacman heeft daar zelf uiteraard genoeg van, want hij is een ondernemer, filantroop en ook nog eens miljardair. Echter trekt geld altijd geld aan en dit is dus een ideale situatie om fondsen te werven voor het St. Jude-kinderziekenhuis, waarvoor hij zelf alvast de eerste 100 miljoen dollar heeft toegezegd.